Hirvittävä fakta Raimo Helmisen SaiPasta – tämä vain lisää jäätävän tempun arvoa

Raimo Helmisen luotsaama SaiPa oli jo runkosarjassa SM-liigan sensaatiojoukkue, kun se nousi viimevuosien häntäpään sijoilta aivan kärjen tuntumaan. Eikä sen puhuri meinaa laantua.

SaiPa kaatoi lauantaina Helsingin vanhassa jäähallissa IFK:n 2–0, minkä myötä se johtaa joukkueiden puolivälieräsarjaa jo voitoin 3–0.

SaiPa on ollut HIFK-sarjassa hirmulennossa, vaikka se on taivaltanut melkoisen otteluruuhkan keskellä. SaiPan taustalta paljastuu hirvittävä fakta: lappeenrantalaisjoukkue pelasi 12 päivän sisällä peräti kahdeksan pudotuspeliottelua.

Ja se voitti niistä kuusi.

Kysymys kuuluu, että miten SaiPa on pystynyt takomaan noin kovaa jälkeä kaiken kuorman keskellä?

– Kesällä on tehty paljon hommia ja tietysti voitot tuovat aina lisää energiaa ja motivaatiota. On ollut hieno nähdä, miten jätkät painavat menemään. Tätä varten on koko kesä ja alkutalvi treenattu, että jaksaisi pelata. Onneksi ollaan ainakin tähän asti jaksettu, SaiPan kapteeni Ville Petman totesi MTV Urheilulle.

Nyt SaiPa pääsee hieman levähtämään, sillä HIFK-puolivälierä sarja jatkuu vasta keskiviikkona Lappeenrannassa.

