Jääkiekon SM-liigan runkosarja lähestyy puolta väliä ja Helsingin IFK käy tällä hetkellä kärkitaistelua Lappeenrannan SaiPaa vastaan. Kaikkea sitä.

Kyseinen fakta on huimaava siksi, koska SaiPa on tarponut viime vuodet Liigan peräpäässä. Se on jo nyt kerännyt enemmän pisteitä kuin koko viime kaudella yhteensä.

Tänään torstaina eteen tuli huima piste, kun SaiPa kipusi sarjan kärkeen. Asia varmistui, kun IFK hävisi Helsingissä Kiekko-Espoolle 1–2. SaiPa taas voitti aiemmin torstaina HPK:n jatkoajalla 3–2.

Joukkueet ovat nyt tasapisteissä (51) sarjan kärjessä. SaiPa on kuitenkin edellä, koska sillä on enemmän kolmen pisteen voittoja.

Runkosarjan puoliväli lähestyy ja käytte kärkitaistelua SaiPaa vastaan. Olisitko uskonut, että tällainen tilanne tulee vastaan, HIFK:n tähtihyökkääjä Iiro Pakarinen?

– Vähän riippuu toki siitä, että milloin tuosta kysyy. En tiedä, että olisiko kesällä uskonut! Totta kai nyt, kun olemme pelanneet muutamaan otteeseen heitä vastaan, ja kun on muutenkin seurannut vähän, että miten heillä ovat pelit menneet. Ei se sillä tavalla yllätys ole. He ovat pelanneet laadukkaasti ja olemme käyneet todella kovia vääntöjä heitä vastaan, Pakarinen vastaa MTV Urheilulle.

SaiPa on tällä hetkellä 12 ottelun mittaisessa voittoputkessa. HIFK:n oma, kahden pelin voittoputki katkesi torstaina, kovan Kiekko-Espoota vastaan käydyn vääntöpelin jälkeen.

– En tiedä, että nähtiinkö nyt hirveän laadukasta kiekollista peliä, mutta kovaa sai kamppailla. Hyvä joukkue oli vastassa ja he ansaitsivat voittonsa. Emme olleet ihan parhaimmillamme, mutta kaikki kunnia heille, Pakarinen mietti Kiekko-Espoo väännön jälkeen.

Juttu jatkuu kuvan alla.

HIFK:n tähtihyökkääjä Iiro Pakarinen (kuvan punapaita) vääntämässä Kiekko-Espoota vastaan.

HIFK:n oma peli on hieman tökkinyt maajoukkuetauon jälkeen. Tämän myötä muun muassa SaiPa on päässyt punapetojen tuntumaan ja nyt myös edelle.

– En tiedä, että mikä tuossa on ollut tauon jälkeen. Vaikea sanoa yksittäistä syytä. Ehkä se lähtee ihan perusjutuista: luistelutyöstä, tarjontapelistä, miten omista lähdetään ja niin edelleen. Emme ole olleet ihan samalla sivulla ja peli on ikään kuin katkeillut. Tuossa on yksi selittävä tekijä, Pakarinen perkaa.

Liigan maalipörssin johtaja Pakarinen iski tänään kauden 24. osumansa, kun hän toi HIFK:n tasoihin. Lokakuussa huimassa vireessä olleen Pakarisen oma tykitys on hieman hiipunut viimeisten viikkojen aikana.

– Pari peliä huilasin, mutta on tuossa itselläkin parantamisen varaa. En ole tyytyväinen omaan suorittamiseeni. Pitää katsoa peiliin, Pakarinen ilmoittaa jämäkästi.

– Pää on jotenkin hidas ja tuntuu, että on vähän myöhässä tilanteista. Pitää petrata, Pakarinen vaati itseltään.

HIFK:n pelit jatkuvat lauantaina, kun se kohtaa kotonaan huipputaistossa Tapparan.