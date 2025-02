SM-liigan alkukauden sensaatio kyntää syvällä – riskiratkaisu maksoi kalliisti: "Sisällä ei paniikkia"

Alkukaudesta SM-liigan kärkipaikoilla keikkunut nousijajoukkue Kiekko-Espoo on ajautunut tilanteeseen, jossa se ei voi olla enää varma pudotuspelipaikastaan.

Kiekko-Espoon ongelmat alkoivat kuin veitsellä leikaten sen jälkeen, kun sensaatiovahti Petteri Rimpinen lähti nuorten maajoukkueen matkaan joulukuussa.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi hämmästelee edelleen Espoon ratkaisua.

– Sen pystyi jo etukäteen sanomaan, että heidän olisi pitänyt reagoida. Marcus Hellgren-Smed ei näyttänyt silloinkaan siltä, että pystyisi pelejä voittamaan. Ja nyt kun se kierre on lähtenyt liikkeelle, sitä on aika vaikea oikaista, Kivi sanoo.

Joulukuun puolivälistä lähtien Kiekko-Espoo on pelannut 17 ottelua, joista se on voittanut varsinaisella peliajalla vain yhden. Sarjasijoitus on valahtanut 11:nneksi eikä joukkue voi enää olla varma pääsystä pudotuspeleihin.

Asiantuntija Siim Liivik ei ole saanut sellaista kuvaa, että Kiekko-Espoo olisi suoranaisessa kaaoksessa.

– No toki, jos katsoo pelkkää tulosta, niin tulosta pitää saada aikaiseksi, mutta tiedän, että Espoon joukkueen sisällä ja taustoilla ei kyllä mikään hätä ole, vaikka tulokset eivät mairittele tällä hetkelllä, Liivik totesi tämän viikon Hockey Night Maanantai -ohjelmassa MTV Katsomossa.

– He ovat kuitenkin nousijajoukkue, playoffs-junassa edelleen Kärppien kanssa tasapisteissä. Kyllä Espoon juna on mielestäni isossa kuvassa oikeilla raiteilla, että ei siellä sisällä ainakaan mitään paniikkia ole.