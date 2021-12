Sähköautolla Viroon? Nämä asiat on hyvä tietää lataushommista Suomenlahden tuolla puolen

Viro on suomalaisten suosikkilomamaa, ja yhä useammin sinne lähdetään ladattavalla autolla. Mutta miten lataaminen Virossa sujuu suomalaiselta, asiaan etukäteen varautumattomalta sähköautoilijalta loppuvuodesta 2021?

Liian myöhään heränneelle, laivaan juuri ja juuri ennättäneelle, mitään suunnittelemattomalle, Pärnuun tai johonkin suuntaavalle, ja vähäisillä akkuvarannoilla Tallinnan satamaan saapuvalle perheautoilijalle T1 Mall of Tallinn on yksi varteenotettava AC-latauspaikka. Tesla Supercharger löytyy esimerkiksi Kaunasesta.

Latauspisteet-sovellus ei ihan ajan tasalla Viron osalta

Ajossa oleva Ford Mustang Mach-E pystyy vastaanottamaan peruslatausta 11 ja pikalatausta 150 kilowatin teholla. Tallinnan ja Pärnun puolivälissä möllöttävän Märjamaan Ionityn CCS-tasavirtapikalatausaseman 350 kilowatin huipputehoja ei tällä kertaa akkuvarauksen puolesta tarvittaisi, mutta siinä nyt kuitenkin ladataan, kun eteen sattui. Tilaa on, ja oletettavalla teholla tippuu. Vikkelän kilowattitunnin hinta on 0,99 euroa. CCS-töpseleitä on tarjolla kaksi.