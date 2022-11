Sähköautoilu on vielä toistaiseksi miesten hommaa – vakuutusyhtiö paljasti naisten osuuden

Miehet ostavat tilastojen valossa naisia useammin uusia autoja, mutta Pohjola Vakuutus kertoo tiedotteessaan, että sen asiakkaina olevista sähköautojen omistajista peräti 80 prosenttia on miehiä.

– Miehet ylikorostuvat vielä tässä vaiheessa sähköautojen omistajissa. Kyseessä on kuitenkin tuore ja alati elävä ilmiö, Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuuttamisen johtaja Kristian Hiljander kertoo tiedotteessa, mutta sanoo uskovansa naisten osuuden kasvavan tulevaisuudessa huomattavasti.

Tällainen on tyypillinen sähköautoilija

Pohjolan vakuuttamia täyssähköautoja on yhtiön datan mukaan eniten pääkaupunkiseudulla, mutta Uusimaa laajemminkin sekä Keski-Suomi erottuvat myös sähköautojen hankinta-alueena.

– Syynä tähän on varmasti se, että autoja on ylipäänsä alueella paljon, minkä lisäksi pääkaupunkiseudulla on erittäin hyvät puitteet sähköauton omistajalle tiiviine kaupunkialueineen ja latauspaikkoineen, Hiljander kertoo.