Huipputulosta takova Saga Vanninen: Tässä on isoin kysymysmerkki

Saga Vanninen, 22, siirtyi viime syksynä kymmenottelun virolaisen olympiavoittajan Erki Noolin valmennukseen. Vanninen kertoo MTV Urheilulle, että harjoitteluun on tullut paljon muutoksia.

Katso pääkuvan videolta Saga Vannisen haastattelu.

Vannisen ja Noolin yhteistyö kantoi jo hedelmää kevään halliarvokisojen viisiottelussa. EM- ja MM-kisoista kotiin tuomisina oli ensimmäiset aikuisten arvokisavoitot. Vanninen oli aiemmin voittanut aikuisten tasolla MM-hallihopeaa. Nuoremmissa ikäluokissa on tullut kaksi EM- ja kaksi MM-kultaa.

Kesän ja syksyn tavoitteena on hakea menestystä alle 23-vuotiaiden EM-kilpailuista sekä aikuisten MM-kilpailuista, johon kausi huipentuu. Vanninen kertoo, että Noolin valmennuksessa voimaharjoittelu on vähentynyt. Samalla pidemmät juoksuvedot ovat lisääntyneet.

– Kaikkia tekniikka-asioita ollaan aika paljon muutettu. Koen, että Erki neuvoo todella selkeästi tekniikoita, Vanninen sanoo.

Ennätysparannusta on tullut tänä vuonna yksittäisten lajien osalta 60 metrin aidoissa, pituushypyssä, korkeushypyssä ja 800 metrillä. Vanninen teki myös uuden Suomen ennätyksen viisiottelussa. Ennätys syntyi EM-hallikisoissa.

Matkustusta Tampereen ja Viron välillä tulee kahden viikon välein. Vanninen näkee kuitenkin, että sillä voi olla positiivinen vaikutus.

– Kyllähän se omat haasteensa tuo, kun ei ole valmentajaa koko ajan paikalla. Koen myös, että se voi olla kehittävä asia, kun joutuu itse tiedostamaan tekemisensä. Kaikki tekniikka-asiat pitää itse sisäistää. Ei tule valmentajalta suoraa palautetta, Vanninen toteaa.

Vannisen mukaan kaksikon kemiat kohtaavat hyvin. Yhteisistä näkemyksistä ei välttämättä aina olla sataprosenttisesti samaa mieltä.

– On siinä ollut totuttelemista ja jotain ehkä vähän kyseenalaistaa, miten Erki tekee jotain. Mutta minulla on täysi luotto Erkin tapaan valmentaa. Erki on todella huumorintajuinen, toki tosi asiantunteva. Mielestäni se on tosi iso juttu, että meillä on hauskaa treeneissä. Koen, että se toimii pitkällä tähtäimellä, Vanninen kertoo.

Vanninen aikoo otella täydet ottelut kahdesti tällä kaudella, juurikin arvokisoissa. Niiden ympärillä rakennetaan yksittäisten lajien kilpailuja. Hän uskoo, että keihäänheitto tulee olemaan isossa roolissa tällä kaudella.

– Veikkaan, että tulevalla kaudella keihäänheitto on sellainen kulmakivi. Siinä on otettavissa metrejä, jos osuu kohdalleen. Se on tällä hetkellä vähän vielä arvoituksellinen laji ja ehkä isoin kysymysmerkki tällä hetkellä, mutta varmasti se vielä kehittyy tässä kesän mittaan, Vanninen päättää.

Vanninen kilpailee seuraavaksi Paavo Nurmi Gamesissä, jossa hän juoksee 100 metrin aitakisassa.