Tommi Evilä vaikuttui Suomen sensaatiojuoksijasta Pariisissa – ”Kuin mahtava honeymoon-vaihe käynnissä”

Rooman EM-kisoissakin SE:n juossut Mononen otti lajin päämatkakseen vasta tällä kaudella.

– Kuten Tulosruudun piipahduksessakin sanoin, Monosella on yhä kuin mahtava honeymoon-vaihe käynnissä. Kaikki on uutta ja ihmeellistä, siitä nautitaan. Kun muistetaan, että Mononen tuli viimeisten joukoissa kisoihin mukaan, jokainen selkä on voitettu, Evilä kommentoi.

Monosen kohdalla Evilä pitää olennaisena, 5000 metrillä loppukilpailuun edenneen Nathalie Blomqvistin tavoin, kilpailusuunnitelmaa.

– Ajoillahan tuolla ei ole mitään väliä. Pointti on se, että molemmat leidit lähtivät toteuttamaan sellaista kisataktiikkaa, jolla laitettiin kaikki peliin jatkopaikkaa ajatellen.

– Kun toiseksi viimeiseltä vesisteeltä lähdettiin etusuoralle, Mononen jäi pikkuisen pussiin ja joutui himmaamaan. Siinä kohdin kärki pääsi vähän karkaamaan – mutta silti tuli Suomen ennätys. Ja parhaat vuodet ovat vasta tulossa. Taktinen kypsyys, kilpailusuunnitelmasta kiinni pitäminen, esteiden ylitystekniikat. Tämä vaikuttaa nyt jo hienolta, mutta mahtavaan tarinaan on ainekset, kun jatkavat valmennuksen kanssa sitä työtä ja keskittymistä, joita tähänkin asti.

Siirryttyään lajiin täysipainoisesti tällä kaudella Monosen ennätys on parantunut yli 20 sekuntia. Ennen Monosen tämän kesän Suomen ennätyksiä SE:tä piti hallussaan Sandra Eriksson ajalla 9.24,70. Neljän vuoden päässä siintävät Los Angelesin olympialaiset.

– Kehittyminen siihen, mitä on huippu-urheilu, on urheilijalle ikuinen oppimisprosessi. Aina on asioita, joita voisi tehdä paremmin. Kun se on urheilijan mentaliteetti, kehittymisen jatkumo on kuin pysyvä tila, Evilä muistuttaa.

Pituushypyn MM-pronssimitalisti kertoo turvautuneensa omalla urallaan mantraan: ”Kun tänään tekee asiat hyvin, on tilanne huomenna parempi”.