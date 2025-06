Seitsenottelija Enni Virjonen ei aseta pistetavoitetta alkavalla kaudelle, vaan haluaa tehdä tasaisen ottelun. Pisteitä tarkistellaan vasta viimeisen lajin jälkeen.

Seitsenottelun huippulupaus Enni Virjonen on yksi kesän mielenkiintoisista suomalaisnimistä.

Virjonen jysäytti itsensä kertaheitolla suomalaisen urheilukansan suurennuslasin alle viime kesänä, kun hän voitti alle 18-vuotiaiden EM-kultaa Slovakiassa huimalla ikäluokan Suomen ennätystuloksella 6 151.

Virjonen oli parantanut Saga Vannisen nimissä ollutta ennätystä jo aiemmin kaudella, mutta EM-kisoissa hän jyräsi ennätyksen uusiksi vielä reilulla 200 pisteellä. Tulos olisi voinut olla vieläkin kovempi, sillä Virjonen epäonnistui korkeushypyssä jäätyään tulokseen 157. Hänen ennätyksensä lajissa on hallissa hypätty 177.

– Harvoin ottelu onnistuu täydellisesti. Sekään ottelu ei ollut täydellinen, mutta ehdottomasti hyvä ottelu, Virjonen kuvaili vaatimattomasti MTV Urheilun haastattelussa uuden kauden kynnyksellä.

Virjonen myöntää, että Vannisen tuloksiin yltäminen antaa uskoa tekemiseen, muttei liiemmin perusta vertailusta itseään neljä vuotta vanhempaan tähteen.

– Eihän se (vertailu) mitenkään paha tai kamala asia ole, mutta pyrin keskittymään omaan tekemiseeni, koska vain siihen voin vaikuttaa, Virjonen sanoo.

– Mulla on tietysti omat tulostavoitteeni, eikä ne mene muiden tulosten mukana. Mutta kyllähän se antaa uskoa, että on tällaisia tuloksia pystynyt tekemään.

Uudet välineet

Upea viime kesä antaa Virjoselle hienot lähtökohdat uuteen kauteen. Hänen kesän ensimmäinen seitsenottelunsa on ohjelmassa lauantaina Göteborgissa, jossa kisataan Pohjoismaiden mestaruuksista.

Harjoituskausi sujui hyvin pienestä takapakista huolimatta.

– Harjoituskaudet on mennyt ihan onnistuneesti. Tuli pientä jalkavaivaa hallikaudella, eikä haluttu riskeerata kesää, eikä kevään harjoituskautta niin aloitettiin se ajoissa. Se meni hyvin. Pikkuhiljaa pääsee kisaamaan. Se on kiva juttu, Virjonen sanoo.

– Ehjää harjoituskautta (on haettu). Se on meille tosi tärkeä juttu. Kun pysyy terveenä ja ehjänä, sitten tulee hyvä.

Viime vuonna alle 18-vuotiaiden EM-kultaa voittanut Enni Virjonen tähtää alle 20-vuotiaiden EM-kotikisoihin Tampereelle.IMAGO/Aleksandar Djorovic/ All Over Press

Pienen muutokseen uuteen kauteen tuo se, että Virjonen siirtyy käyttämään täysipainoista neljän kilon kuulaa ja 600 gramman keihästä. Myös pika-aidoissa aitakorkeus nousee 84 senttiin.

Harjoituskaudella uudet välineet ovat tuntuneet omilta.

– Ei se ihan uusi laji ole kuitenkaan. Vähän korkeammat ja painavammat välineet. Ei se nyt mitenkään järisyttävä muutos ole, Virjonen sanoo.

– Mun mielestä siirtyminen on mennyt ihan hyvin, ja eihän se harjoitteleminen tähän lopu. Monia harjoitusvuosia on vielä edessä ja joka kerta oppii jotain uutta niistä. Ihan hyvin on lähtenyt käyntiin.

EM-kotikisat tähtäimessä

Kesän tavoitteistaan Turussa Kerttulin lukion urheilulinjalla opiskeleva Virjonen puhuu ainakin julkisuuteen varovaisesti. Tavoitteena on kehittyä tasaisesti lajeissa, pitää hauskaa ja nauttia urheilemisesta, hän sanoo.

Sekä tietysti onnistua alle 20-vuotiaiden EM-kotikisoissa elokuussa Tampereella.

Mikä sijoitus onnistumisella tulisi EM-kisoissa?

– Mahdollisimman korkean.

Myöskään pistetavoitetta Virjonen ei halua naulata.

– Lähden hakemaan enemmän hyvän ja tasaisen sarjan kautta. Sitten katsotaan lopuksi, että minkälaiset pisteet tulee.

Ensimmäinen pistetavoite on EM-kisarajan 5 350 rikkominen. Sitä Virjonen hakee heti ensimmäisessä ottelussaan Göteborgissa.