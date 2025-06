Suomalainen superlupaus jysäytti Lotta Haralan ja Reetta Hurskeen edelle – puhuu mitalista

Aitajuoksija Mila Heikkonen järjesti jymypaukun, kun hän rikkoi viime kesänä 45 vuoden ikään ehtineen 100 metrin aitojen alle 20-vuotiaiden Suomen ennätyksen. Tämän kesän tavoitteekseen Heikkonen on asettanut muun muassa mitalin nuorten EM-kisoista Tampereelta.

Aitajuoksija Mila Heikkonen lähtee alkavaan kesäkauteen syystäkin luottavaisena, vaikka keskiviikon avauskisa jännittääkin. Ensimmäisessä kisassa ei voi olla varma, missä iskussa ollaan, Heikkonen sanoo.

Takana on onnistunut hallikausia, jonka aikana Heikkonen paransi 60 metrin aitojen ennätystään peräti 35 sadasosaa lukemiin 8.24.

– Musta se antaa hyviä eväitä. Varsinkin, kun 60 metrin aidat ei ole koskaan ollut mun juttu. Mää oikeastaan pääsen vauhtiin vasta siinä 100 metrin puolessa välissä. Siinä loppuu hallissa matka kesken. Jos 60 metrin aidat kulkee, se lupaa hyvää satasen aitoihin, Heikkonen sanoo MTV Urheilulle.

– Nelkun (400 metrin) aitoihin tarvitsen nimenomaan sileän nopeutta. Vauhtia tarvitaan aina lisää aitoihin.

Täysin ilman ongelmia Heikkosen, 18, talvi ei mennyt. Juuri ennen hallikautta hän loukkasi nillkansa. Ei harjoituksissa, vaan kotonaan.

– Oli pieni tapaturma kotona. Olin huoneessani ja pyöräytin nilkkani. Se vähän venähti ja sitä kuntoutettiin. Hallikaudella pääsin kutienkin normaalisti kisaamaan, Heikkonen kertoo.

– Hallikauden jälkeen harjoituskaudella tuli selkävammaa ja lonkkavammaa. Nyt on paikat kunnossa ja pääsee aloittamaan kisakauden.

Heikkonen aloittaa kautensa keskiviikkona 100 metrin aidoissa Helsingin Eläintarhan kentällä.

Mila Heikkonen tähtää mitaliin Tampereen alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa elokuussa.Str / Lehtikuva

45-vuotias ennätys historiaan

Heikkonen otti viime kaudella hurjia harppauksia eteenpäin ja paransi roimasti ennätyksiään. Päämatkakseen nimeämässään 400 metrin aidoissa Heikkonen juoksi ajan 57.10, jolla alitti aiemman ennätyksensä liki 1,5 sekunnilla.

Yksi Heikkosen viime kauden kohokohdista koettiin kuitenkin hänen sivulajissaan 100 metrin aidoissa heinäkuun lopulla Porvoossa, kun hän siirsi historiaan 45 vuoden ikään ehtineen Lena Spoofin alle 20-vuotiaiden Suomen ennätyksen.

Heikkonen juoksi Porvoossa ajan 13.20, jolla alitti Spoofin aiemman ennätyksen 13.24 neljällä sadasosalla. Viime kesänä 17-vuotias Heikkonen oli ajallaan Suomen kausitilastossa kuudes.

Oli kuitenkin vähällä, ettei ennätys olisi jäänyt syntymättä.

– Se tuli vähän yllätyksenä itsellenikin. Mää en ollut edes lähdössä sinne Porvoon kisoihin. Olin niin paljon juossut pika-aitoja, että halusin välillä juosta nelkun aitoja. Sitten ajattelin kuitenkin, että kai mää nyt lähden kisaan. Oli hieno sää ja niin edelleen. Jos en olisi lähtenyt, niin en olisi välttämättä Suomen ennätystä juossut sinä kesänä.

Spoofin lisäksi taakse jäivät kirkkaasti kaikki Suomen tämän hetken huippuaiturit. Lotta Haralan paras noteeraus alle 20-vuotiaiden sarjassa oli 13.64, Reetta Hurskeen 13.43, Nooralotta Nezirin 13.30 ja Saara Keskitalon 13.66.

Harala juoksi viime vuonna Suomen ennätyksen 12.65. Hurske paransi ennätyksekseen 12.68.

Kysymys huippunimien lyömisestä saa Heikkosen mietteliääksi.

– On se jotenkin vähän jännää ajatella, ja mää en kuitenkaan pidä pika-aitoja päälajinani. Se oli vähän sivulaji, ja silti noin hyvin ja noin kovia nimiä (jäi taakse). Tuntuu hienolta kyllä, että oikeesti on juossut kovempaa kuin he saman ikäisenä.

Kaikkiaan Heikkonen paransi kesän aikana ennätystään hulppeat 94 sadasosaa.

– Se oli kyllä kaikin puolin hyvin onnistunut kausi.

Mila Heikkonen paranteli roimasti ennätyksiään 100 ja 400 metrin aidoissa viime kesänä.Photomotion

"Tavallaan paineita lisää"

Nousu Suomen aitaeliittiin ja nuorten Suomen ennätyksen rikkominen eittämättä kasvattaa Heikkoseen kohdistuvia odotuksia. Hän sanoo kuitenkin keskittyvänsä "omaan juttuunsa", vaikka myöntää myös tietyllä tavalla paineita.

– Kyllä se tavallaan painetta lisää. Mutta se on myös kiva, kun on kaksi lajia, joissa kisaa. Just tuolla Tampereella (alle 20-vuotaiden EM-kisoissa), jos kummatkin aidat pääsen juoksemaan, siinä on niin kuin kaksi mahdollisuutta. Ei ole vain nelkun aitojen varassa.

Heikkonen puhuu maltillisesti kauden tavoitteistaan.

– On omia itse luotuja aikatavoitteita, mihin pyrin, hän sanoo.

– Satasen aidoissa oman ennätyksen ja Suomen ennätyksen parantaminen. Pitkissä aidoissa uudelle sekuntiluvulle ja myös nelkun sileän ja 200 metrin ennätysten parantaminen.

400 metrin aidat pysyy ainakin toistaiseksi Heikkosen päämatkana, mutta myös pika-aidat saa arvoisensa huomion. Nuoren juoksijan mukaan harvinaisehkon lajiyhdistelmän harjoittelu toimii hänen kohdallaan hienosti.

– Mun mielestä noi luo hyvän tasapainon. Nopeustreeninä teen pika-aitatreeniä yleensä. Se mun mielestä toimii myös pitkään aitaan se pika-aidat, Heikkonen sanoo.

– En ehkä enää sano, että satasen aidat olisi sivu-sivulaji. Kyllä mää kumpaankin tietoisesti panostan. Mutta se on aina jotenkin ollut se nelkun aidat. Ehkä sitä pitää jotenkin päälajina. En tiedä, mitä tulevina vuosina (teen). Se voi joko kääntyä tai sitten noi kulkee koko ajan (mukana).

Nuoren aiturin kauden päätähtäin on elokuussa Tampereen alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa, joissa hänen tarkoituksenaan on juosta molemmat aitamatkat. Tampereella lajiohjelma on rakennettu niin, että Heikkosen toive molempien matkojen juoksemisesta on mahdollista toteuttaa.

– Jos kumpikin laji kulkee, niin kyllä mää sitten (juoksen molemmat).

Kotikisoissa tavoite on selkeä. Heikkonen juoksi viime kesänä 400 metrin aidoissa alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa kuudenneksi. Mitali maistuisi.

– Josko se olisi se ensimmäinen nuorten arvokisamitali tällä kertaa. On ollut lähellä muutamaan kertaan, mutta jos se nyt olisi.