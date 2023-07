Huippuajalla säväyttänyt suomalaisjuoksija avaa uskomattoman nousunsa taustat: "Sopinut minulle hämmästyttävän onnistuneesti"

Pääkuvan videolla Eveliina Määttänen kertoo kuinka hän on onnistunut yhdistämään työnteon ja huippu-urheilun: "Se on sopinut oikein hyvin."

Määttäsen Turussa juoksema aika 1.59.96 on kaikkien aikojen toiseksi paras Suomessa. Ainoastaan Sara Kuivisto on pystynyt kovempaan kyytiin.

Kotimaisten kisojen lisäksi Määttänen on kisannut kesän aikana Puolassa ja Ruotsissa. Tukholman Timanttiliigan kilpailusta lohkesi upea kakkossija. Tulostaso on vakiintunut kahden minuutin tuntumaan.

Alkukesän kilpailuiden jälkeen Määttänen on pitänyt lyhyttä harjoitustaukoa. Kisaaminen jatkuu torstaina Slovakiassa, missä tavoitteena on jälleen uusi ennätys.

Aiturina arvokisoissa

Määttäsen, 27, urapolku juoksijana on mielenkiintoinen. Nousu 800 metrin huipulle on käynyt kuin varkain.

– Minulla on tainnut luontaisesti olla kestävyysominaisuuspohjaa nuoresta asti ja toisaalta nopeuspuolikin on kehittynyt aika hyvin, joten 800 metriä oli minun ominaisuuksille aika luontainen valinta.

– On rohkeasti lähdetty yrittämään ja pyritty tekemään kaikki harjoittelussa, mutta myös arjen perusasioissa niin ammattimaisesti kuin pystytään. Kokonaisvaltainen valmistautuminen ja tekeminen on varmasti isoin asia, mutta toki tietysti on sekin, että treeniohjelma, mitä on lähdetty toteuttamaan, on sopinut minulle hämmästyttävän onnistuneesti.