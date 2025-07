Reetta Hurske manasi: "En päässyt oikein mihinkään"

Reetta Hurske jäi Tampereen Motonet GP:ssä tulokseen 13,03. Takareisivaivojen aiheuttama juoksemattomuus näkyy aitomisessa edelleen.

– Kyllä minä tältä päivältä odotin vähän enemmän. Finaalissa oli parempi jalka (kuin alkuerässä), mutta vähän meni kolhimiseksi – siihen meni se kauden paras aika, Hurske harmittee.

Alkuerissä Hurskeen aika oli 13,07, mikä turhautti Tampereen Pyrinnön juoksijaa.

– Se oli huono veto. Siinä en päässyt oikein mihinkään, Hurske manaa.

Hurskeen kauden paras on Paavo Nurmi gamesissa juostu 12,92. Alkukauden takareisivaivojen jälkeen aitominen ei ole lokshtanut vielä täysin kohdilleen.

– Tällä hetkellä takareiden tilanne on tosi hyvä, mutta sen kanssa on ollut aikamoista painimista. Jäänyt monia kymmeniä aitatreenejä tekemättä. Sen takia tekeminen on vähän ailahtelevaa eikä rohkeutta aidan ylityksessä ole. Sadasosia, mutta ne vaikuttavat meidän lajissa paljon, Hurske pohtii.

Seuraavaksi Hurske aikoo kilpailla Luxemburgissa ja sen jälkeen Kalevan Kisoissa. Niistä kilpailuista hän odottaa jo parempaa menoa.

– Kunto nyt on varsinaisesti ihan hyvä, mutta tuo aitominen on vaan vähän ujoa. En pääse oikein imuun. Toivotaan, että se kisoilla aukeaa. Tällä viikolla on vielä kaksi yritystä ja Kalevan kisoissa kaksi. Koitetaan niillä saada kunnon tulosta aikaiseksi.

– Kyllä minua radalla nähdään niin kauan, kun minä itseeni uskon, Hurske linjaa.

Hurske oli Tampereen Motonet GP:ssä viides. Kisan voitti Japanin Hitomi Nakajima ajalla 12,71. Lotta Harala oli toinen tuloksella 12,77.