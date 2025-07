Kuusi vuotta sitten jysähti suomalainen hirmutulos – isoja virheitä seurasi vuosien korpivaellus: "Se on siellä kropassa"

Pituushyppääjä Taika Koilahti jysäytti kuusi vuotta sitten hurjan tuloksen 669. Sen jälkeen turkulainen on uinut syvissä vesissä, mutta vihdoin tällä kaudella tekeminen on taas positiivista.

– Tämä on minun ensimmäinen kesä ja kausi pitkään aikaan, kun ei ole mitään isoa vaivaa, Koilahti sanoo.

Kausi 2019 oli Koilahden osalta jättipotti, kun hän hyppäsi sallituissa tuulissa tuloksen 669 ja reilun takatuulen avulla hirmuloikan 679. Sen jälkeen tulokset ovat olleet valovuoden päässä parhaista hypyistä.

– Puoli vuotta hyvän kauden jälkeen tuli tosi iso takareiden loukkaantuminen ja siitä lahti negatiivinen kierre, Koilahti muistelee.

– Oli tosi paljon menohaluja, eikä antanut aikaa takareiden kuntoutukselle. Fyysisen vamman kuntoutumisessa meni tosi pitkään ja kaikki vaivat alkoi kertaantumaan.

Kausilla 2020-2023 Koilahti hyppäsi parhaimmillaan vain 619.

– Tosi paha se on ollut henkisesti, kun näkee itse treeneissä, miten pystyy suoriutumaan, ja tietää, että se on siellä kropassa. Mutta sitten kisoissa se ei näy ollenkaan, niin on se nihkeetä, Koilahti manaa.

Koilahden paras kantoi Tampereella tulokseen 638.Photomotion / All Over Press

Viime kaudella hän jo väläytteli, mutta tästä kaudesta Koilahdella on vieläkin parempi fiilis.

– Tässä kaudessa on mahdollisuuksia enemmän kuin pitkään ikaan. Syksystä asti olen treenannut ihan ok hyvin. Ollut hyvä fiilis kevällä ja saanut hyviä treenejä. Rento ja erilainen fiilis.

Tampereella hymy herkässä

Tampereella turkulaishyppääjä ponkaisi tuloksen 638, mikä ei olisi kuusi vuotta sitten tuntunut miltään, mutta sai nyt hymyn urheilijan huulille.

– Toi oli jo tuommoista ihan ok tekemistä. Vähän on saanut vauhtia vakioitua, että tulee enemmän ponnistuksia lankulta. Silloin paranee mahdollisuudet hypätä hyvää tulosta, Koilahti analysoi.

Ratinan pituuspaikalla Koilahti sai aikaan kaksi kelpoa leiskautusta, jotka kantoivat 637 ja 638, joten tämän kauden paras parani sentillä.

– Kyllä toivoisi että tulisi vähän lisää, mutta pitää noihin nyt olla vähän tyytyväinen, Koilahti sanoo hymyillen.

– Pitäisi vähän rohkeammin tulla lankulle. Mutta kun on ollut paljon vaikeuksia sen osumisen kanssa, niin jossain takaraivossa se varmaan on.

Kaiken kaikkiaan Koilahti oli erittäin positiivisella päällä Tampereella. Vaikka ennätykseen on vielä matkaa, tapahtuu sen tavoittelu hymyssä suin.

– Minä yritän olla positiivinen, kun ei tuollaiset tulokset ole olleet itsestäänselvyyksiä. Mutta on mun tavoitteet ihan muualla, edelleen.