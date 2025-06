Suomalainen huippulupaus hirmuvireessä – pieni muutos toi metritolkulla mittaa moukarikaariin: "Tulossa vielä lisääkin"

Moukarilupaus Pinja Kärhä on aloittanut kautensa sähäkästi. Alle 20-vuotiaiden EM-kotikisoista Tampereelta Kärhä hakee hyvitystä viime vuoden pettymykselleen.

Pinja Kärhän alkukausi on ollut lupauksia herättävä. Kärhä, 18, kiskaisi jo maaliskuussa huiman 3,5 metrin parannuksen aiempaan ennätykseensä, mutta kesäkauden avauksessa toukokuun lopussa Tammelassa metrejä kertyi vielä 3,5 lisää.

Moukari putosi maaahan 65.66 metrin kohdalla. Tulos on alle 20-vuotiaissa Suomen kaikkien aikojen toiseksi paras. Edellä on vain Silja Kosonen, joka heitti alle kaksikymppisten huiman Suomen ennätyksen 73.43 vuonna 2021.

Alle 20-vuotiaiden maailmantilastossa Kärhä on tuloksellaan kuudentena, Euroopan tilastossa neljäntenä. Kesä on kuitenkin vasta alussa, eikä Kärhä ole vielä näyttänyt parasta osaamistaan.

– Ainakin treenituloksien perusteella on tulossa vielä lisääkin. Katsotaan, miten menee, mutta tiedän, että pystyn parantamaan vielä, Kärhä sanoi MTV Urheilulle.

– Mahdollisimman lähelle 70 metriä, Kärhä linjaa tavoitettaan.

Tekniikkaparannuksella lisää metrejä

Onnistumisten taustalla on "tosi hyvin" sujunut talviharjoituskausi. Kärhä kertoo kehitystä tulleen jokaisella osa-alueella.

– En tiedä, mikä olisi voinut mennä paremmin. Treenit meni tosi hyvin, tuli tosi paljon voimaa lisää, nopeus pysyi hyvin. Olen saanut tosi paljon treeniä alle. Tosi hyvä fiilis.

Vielä aivan kesän kynnyksellä Kärhän heittotekniikkaan löytyi parannus, joka poiki heti reilusti lisää mittaa heittoon.

– Just pari viikkoa sitten saatiin tekniikkaparannus, että tuli yhdessä treenissä keskiarvoon viisi metriä lisää heittoihin. Semmoinen löytyi sieltä. Olen tosi luottavainen, Kärhä kertoo.

– On ollut ongelmaa alimman pisteen saamisessa oikeaan paikkaan. Siihen saatiin nyt semmoinen. Se on tosi tärkeä homma.

Kärhä sanoo, että kyseessä oli lopulta todella pieni muutos.

– Mutta sellainen, että saan ohjattua alkupyörähdyksessä paremmin siihen keskelle.

Kärhä heitti vielä viime kaudella pääasiassa kolmen kilon moukarilla, mutta tällä kaudella käsissä on täysipainoinen nelikiloinen. Painavampi väline näkyi harjoituspainotuksissa.

– Ehkä lähinnä juuri se, että on voimaa pitänyt saada lisää. Mulla tuli just syksyllä parissa kuukaudessa rinnallevetoon parikymmentä kiloa lisää. Se on auttanut ihan huomattavasti.

Kärhä kokee, että nelikiloisen moukarin heittäminen on kevyemmän rautapallon linkoamista helpompaa.

– Siihen saa tehoja suunnattua paremmin, kun se on vähän painavampi

"Virheistä on opittu"

Kärhän viime kausi oli tuloksellisesti onnistunut. Hän heitti kolmen kilon moukarilla ennätyksekseen 72.02. Tulos oli alle 18-vuotiaiden sarjassa Suomen kaikkien aikojen kakkostulos. Edellä jäi vain Kosonen 33 senttiä pidemmällä heitolla.

Iso pettymys tuli kuitenkin alle 18-vuotiaiden EM-kisoissa Banska Bystricassa Slovakiassa. Tulos 71.44 oli kauden tasoon nähden hyvä ja riitti neljänteen sijaan.

– Olisin pystynyt parempaankin, Kärhä sanoo.

– Se oli niin monen asian summa. Tekniikka petti ja treenattiin ihan täysin väärin, ainakin mun mielestäni kesä. En siihen sauman varmaan olisi pystynyt parempaa tehdä, tai olisin pystynyt, mutta tekniikka petti. Virheistä on opittu ja on tehty fyysisesti ja henkisesti tosi paljon töitä, että olisi paremmat lähtökohdat, Kärhä sanoo.

Viime kesän jälkeen Kärhä laittoi harjoittelunsa uusiksi. Valmentaja vaihtui. Tampereen EM-kotikisojen tavoitteestaan hän puhuu maltillisesti.

– Kisoissa on tosi kova taso, on tosi monta tasaisesti heittävää tyttöä. Siellä voi mitalit jakautua ihan miten vain, mutta olen luottavainen, että ihan hyvin menee.

Viime kaudesta on otettu oppia. Kärhä sanoo pyrkivänsä nauttimaan heittämisestä.

– Viime vuosi meni vähän niin, että kun EM-kisat kisat meni huonosti, romahdin henkisesti. Nyt ainakin pyrin, että ei mene sellaiseen tämä kesä.

Kärhän moukarikausi jatkuu lauantaina Kangasalla Tour de Hammerin osakilpailussa.