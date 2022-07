Sairastelua ja miesystävän vakava onnettomuus – Sara Kuivisto avaa viimein kautensa

– Suuria odotuksia minulla ei Jyväskylästä vielä ole. Tärkeintä on päästä jälleen starttaamaan ja saada tuntumaa kisoihin, kesäkuun alusta asti harjoitellut Kuivisto avasi Suomen urheiluliiton (SUL) tiedotteessa.

MM-kilpailuissa Eugenessa kilpaillut Nathalie Blomqvist osallistuu myös Jyväskylässä juostavaan kilpailuun. Hänen kauden paras aikansa on 4.10,25. Kuiviston SE-aika on 4.02,35, mutta odotukset Jyväskylään ovat maltilliset.

Kuiviston vuosi on ollut vaikea myös suolistobakteerin aiheuttaman harjoittelu- ja kilpailutauon lisäksi. Hänen miesystävänsä Olli Lappalainen loukkaantui vakavasti pyöräilyn SM-maantieajossa kesäkuussa, mutta toipuminen on sujunut hyvin.

Varma paikka Müncheniin

– Jyväskylän Harju on muuten lempiratani, joten on mukava mennä sinne kisaamaan.Jyväskylässä ohjelmassa on myös esimerkiksi miesten 800 metriä, 4x100 metrin viestit, miesten moukarinheitto ja naisten keihäänheitto.