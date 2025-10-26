Torniossa tapahtui viime yönä henkilöauton ulosajo, jossa loukkaantui vakavasti yksi ihminen, kertoo Lapin poliisi.
Poliisi epäilee, että auto ajoi moottoritietä vastaantulevien kaistalla, osui liikenneympyrän opasteisiin ja pysähtyi lopulta maastoon.
Autossa oli onnettomuuden aikaan vain kuljettaja. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.
Poliisi pyytää myös havaintoja autosta ennen onnettomuutta. Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui yöllä puoli neljän ja neljän välillä. Auto on BMW-merkkinen katumaasturi.