Suomalaiset sanovat käyttävänsä enemmän aikaa kirjallisuuteen kuin netin viihdekäyttöön – myyntitilastot omia arvioita synkempiä

Suurin aikasyöppö suomalaisilla on televisio, jonka katseluun kyselyn vastaajat arvioivat käyttävänsä yli 10 tuntia viikossa. Reilut kuusi tuntia menee suoratoistopalveluihin. Televisiota katselevat erityisesti vanhimmat ikäluokat, kun taas suoratoistopalvelut painottuvat nuoriin.

Kirjojen parissa vietettyyn aikaan on huomioitu niin painetut kuin sähköiset kirjat. Kyselyn mukaan lukuaikapalveluita tilaa nykyisin hieman yli viidennes suomalaisista. Osuus on kasvanut kahden vuoden takaisesta kyselystä neljällä prosenttiyksiköllä.

Korvissa useimmiten kaunokirjallisuutta

Vaikka äänikirjojen suosio on viime vuosina kasvanut, kyselyn perusteella painettu kirja ei ole katoamassa. Edellisessä tutkimuksessa printtikirjojen ostaminen oli vähentynyt kaikissa väestöryhmissä, mutta nyt aiempaa useampi suomalainen sekä kertoi ostavansa paljon painettuja kirjoja että maksavansa lukuaikapalvelusta. Miltei kaikissa ryhmissä oli myös vähemmän niitä, jotka eivät osta painettuja kirjoja ollenkaan.

Kirjan hinnan merkitys hankintapäätöksessä on lisääntynyt. Noin joka toinen sanoo hinnan olevan yksi tärkeimmistä tekijöitä kirjaa itselle ostettaessa, kun kaksi vuotta sitten osuus oli joka kolmas. Lahjaksi kirjaa hankkivalle hinnalla on vähemmän väliä, mutta trendi on samansuuntainen.