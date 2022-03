Kirjastojen käyttö palautumassa normaaliksi – korona lisäsi yhdenlaisia lainoja räjähdysmäisesti

Koronapandemia on vähentänyt kirjastojen käyttöä merkittävästi, mutta tilanne on hiljalleen korjaantumassa etenkin lainausten osalta. Fyysisten kirjastokäyntien palautuminen tapahtuu hitaammin jo senkin takia, että kirjastot eivät ole vieläkään saaneet järjestettyä tapahtumia entiseen malliin, kertoo Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen.

Kummala-Mustosen mukaan varaa ja nouda -asiointitapa on lisääntynyt korona-aikana merkittävästi, eli yhä useampi varaa aineiston kirjaston nettisivuilla ja käy kirjastossa vain noutamassa varauksensa.

E-lainat hurjassa kasvussa

Vuonna 2020 Suomessa oli yhteensä 719 kirjastoa. Se on noin kymmenen prosenttia vähemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Myös kirjastoautojen määrä väheni 154 autosta 137 autoon. Kirjastoauto on erityisen tärkeä palvelu kaupunkien laita-alueilla ja haja-asutusalueilla.

Sähköisten e-aineistojen lainaus on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi. Vuonna 2020 e-kirjojen lainoja tehtiin yhteensä 1,6 miljoonaa. Viisi vuotta aiemmin vastaava luku oli 265 000. Myös e-lehtien lainaus on lisääntynyt räjähdysmäisesti.

– Koko maan kattavaa yhteistä e-kirjastoa valmistellaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa, ja siitä on tulossa kokeilu jo tämän vuoden loppupuolella. Varsinainen käyttöönotto on tavoitteena vuosina 2023–2024, Kummala-Mustonen kertoo.

E-kirjasto mahdollistaa sen, että ihmisillä on asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus päästä sähköisiin aineistoihin käsiksi.

Almgrenin mukaan Suomessa viime vuosina yleistyneillä omatoimikirjastoilla on ollut suuri merkitys kirjastopalvelujen saavutettavuudessa. Omatoimikirjastolla tarkoitetaan kirjastoa, jota voi käyttää itsenäisesti myös varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella.

Mitä suuremmasta kunnasta ja kirjastosta on kyse, sitä useammin käynnin syynä on jokin muu kuin lainaus. On suuria toimipisteitä, joihin vain puolet asiakkaista menee lainaamaan jotakin. Kirjastot ovat monipuolistaneet tarjontaansa merkittävästi vuosituhannen vaihteen jälkeen, kertoo Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Juha Manninen.