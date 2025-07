MTV vieraili paavin kirjastossa – "salaisista huoneista" liikkuvat salaliittoteoriat huvittavat työntekijöitä

Vatikaanin kirjasto on inhimillisen tiedon aarreaitta, joka on salamyhkäistä mainettaan avoimempi.

Tunnelma Vatikaanin kirjaston Sikstuksen hallissa on kuin kirkossa. Kaarevat seinät ja katto on peitetty freskoilla, jotka kuvaavat muun muassa aakkosia, kirjastojen syntyä ja vasta rakenteilla olevaa Pietarinkirkkoa.

Kirjojen lomassa on paaveille vuosisatojen varrella lahjoitettuja esineitä, kuten Napoleonin kruunajaisissa käytetty kynttelikkö.

Biblioteca Apostolica Vaticana, Vatikaanivaltiossa toimiva Pyhän istuimen kirjasto tai "paavin kirjasto" on toiminut nykyisellä paikallaan vuodesta 1587. Sen näyttävä Sikstuksen halli oli pitkään Euroopan suurin lukusali, mutta toimii nykyisin lähinnä säilytystilana.

Vaikka kirjoja on hyllymetreittäin, on suurin osa kokoelmista muissa tiloissa.

Vatikaanin kirjastossa on 80 000 käsikirjoitusta, noin kaksi miljoonaa kirjaa ja lisäksi yhteensä satoja tuhansia kolikoita, piirustuksia ja valokuvia.

Sen vanhimpiin ja arvokkaimpiin teoksiin kuuluu Codex Vaticanus, yksi maailman varhaisimmista raamatuista. Sen alkuperäiskappale on kirjoitettu kreikaksi pergamentille ja peräisin 300-luvulta.

Lisäksi kirjastosta löytyy muun muassa Galileo Galilein ja Michelangelon tekstejä.

Teokset eivät keskity vain teologiaan, vaan kokoelmasta löytyy niin muinaisia kasvioita kuin haukkametsästyksen opaskirja.

– Tehtävämme on taltioida ja säilyttää tämä vuosisatojen saatossa kerätty valtava perintö ja saattaa se tutkijoiden ulottuville. Kirjasto on sekä kirkon että koko ihmiskunnan palveluksessa, kirjaston prefekti don Mauro Mantovani kertoo.

Salaisuuksien tyyssija vai kaikille avoin tutkimuskirjasto?

Verkossa kiertävissä salaliittoteorioissa Vatikaanin kirjaston salaisiin huoneisiin väitetään kätkeytyvän kirjoituksia, jotka Vatikaani haluaa syystä tai toisesta pitää salassa maailmalta.

Kirjastonhoitajia ajatus lähinnä huvittaa.

Toisin kuin useimmat muut aikakautensa yksityiset kirjakokoelmat, Vatikaanin kirjasto perustettiin jo alun perin tutkijoille avoimeksi "universaaliksi kirjastoksi".

– Kun kerron ihmisille työskenteleväni täällä, he usein ajattelevat "Ahaa, pääset siis näkemään kaikki siellä pidetyt salaisuudet". Ei se väärin ole, mutta ei täällä ole mitään suuria salaisuuksia. Päinvastoin, kirjasto perustettiin, jotta ihmisillä olisi pääsy näihin teksteihin, kirjaston varaprefekti Timothy Janz kertoo.

Kirjasto on avoin tutkijoille ja opiskelijoille, jotka pystyvät perustelemaan pyyntönsä päästä tutustumaan teoksiin. Vuosittain kävijöitä on noin 5 000, joista noin 1 500 tekee pitkäaikaisempaa tutkimusta.

Mantovanin mukaan sana secretum tarkoittaa yksityistä, ja sitä käytettiin aiemmin Vatikaanin apostolisesta arkistosta. Se on kirjaston kanssa samassa rakennuksessa sijaitseva mutta siitä erillinen instituutio, jonka kanssa kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä.

Arkisto sisältää muun muassa paavien käymän kirjeenvaihdon, ja kaikki sen 75 vuotta tuoreemmat materiaalit ovat salaisia.

– Mitä tulee muihin ei-avoimiin materiaaleihin, suurimmassa osassa on kyse siitä, että ne ovat liian hauraita ja voisivat vahingoittua. Siinä apuun tulee digitalisaatio, Mantovani kertoo.

Muinaiset teokset ilmaiseksi verkkoon

Vatikaanin kirjaston arvokkaimpia alkuperäiskirjoja säilytetään kirjaston sisäpihan alle kaivetussa bunkkerissa, jonka lämpötilaa ja ilmankosteutta valvotaan tarkasti.

Jotta mahdollisimman moni pääsisi käsiksi sen sisältämiin aarteisiin, aloitettiin kirjastossa noin 15 vuotta sitten kaikkien kokoelman 80 000 käsikirjoituksen digitalisointiprojekti. Niistä noin 30 000 on jo saatu siirrettyä verkkoon, kaikille avoimeen arkistoon.

Lisäksi kirjasto antaa aika ajoin käsikirjoituksiaan tai muita teoksiaan lainaan erilaisiin näyttelyihin, esimerkiksi Saudi-Arabiaan Jeddan biennaaliin.

Mutta onko totta, että ainoa henkilö, joka voi lainata kirjastosta kirjan kotiin, on paavi itse?

– Jos kirja on osa kirjaston kokoelmia, oletuksena on, että se pysyy kirjastossa kaikkien käytettävissä. Mutta tämä on pyhän isän kirjasto, joten hän voi tietenkin päättää, mitä tehdä kirjaston kirjoille. Olemme hänen palveluksessaan, Mantovani sanoo.

Katso videolta artikkelin alusta, miltä paavin kirjastossa näyttää.