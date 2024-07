Olympiajärjestäjien moka särki sydämet – rutiköyhän maan ylpeyden taustoista huima paljastus: "Hän maksaa kaiken"

Myös ottelun alku oli ensimmäistä kertaa olympiaturnauksessa pelaavalle Etelä-Sudanille tahmea, sillä Puerto Rico rynni pikavauhtia 8–0-johtoon. Eteläsudanilaiset toipuivat ja juhlivat lopulta olympiahistoriansa ensimmäistä voittoa pistein 90–79. Puerto Rico on koripallon maailmanrankingissa sijalla 16, Etelä-Sudan 17 sijaa alempana.

– Pelin alun hetki oli surullinen, kun he mokasivat kansallislaulumme. Se särki sydämemme. Olin tuskissani, kun kuulin sen, mutta uskon, että saimme siitä myös motivaatiota. Erilaiset vastoinkäymiset motivoivat meitä. Vastoinkäymisten voittaminen tekee meistä parempia, israelilaisessa Maccabi Tel Avivissa pelaava entinen NBA-mies Wenyen Gabriel sanoi.

/All Over Press

NBA-tähti kustantaa lystin

Kontrasti joukkueiden taustojen välillä on valtaisa. Yhdysvallat on lajin mahtimaa, jonka joukkue vilisee miljonäärejä, ja jonka valmistautumisolot olympialaisiin ovat sen mukaiset. Maailman nuorin itsenäinen valtio Etelä-Sudan puolestaan on koripallon miesten maailmanlistalla sijalla 33. Olot koripallon pelaamiselle ovat vaikeat. Maassa ole lainkaan sisäkenttiä.