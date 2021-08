Saara, 57, sairastaa MS-tautia ja toimii tyttärensä omaishoitajana – ehkäisee oireitaan VR-peleillä: "Pitää tehdä, mihin on intohimoa, kunhan muistaa joskus nukkua ja syödä"

Saara Koski-Laulaja, 57, sai tietää noin 15 vuotta sitten sairastavansa MS-tautia. Sairaus ilmeni näköhermotulehduksen kautta. Koski-Laulaja arvelee, että todellisuudessa hän on saattanut sairastaa MS-tautia jo nuoresta saakka.

Toistaiseksi ei tiedetä, mistä tauti johtuu. Jokainen taudin sairastaja on yksilöllinen ja taudin etenemistä ei voi ennustaa. Oireet voivat liittyä esimerkiksi näkö- ja tuntoaisteihin, liikkumiseen tai aivotoimintaan.

Kyse on vakavasta sairaudesta, johon ei ole parannuskeinoa. Tautiin on olemassa lääkkeitä, jotka hidastavat sen etenemistä. Koski-Laulajan tapauksessa oireet ovat toistaiseksi olleet lieviä. Päällepäin sairaus ei vaikuta hänen elämäänsä muuten kuin jaksamisessa. Stressiä aivot eivät kestä.

Silti hän on säilyttänyt positiivisen asenteensa diagnoosista huolimatta.

VR-pelien vaikutuksesta vielä vähän tutkimustietoa

VR-pelit auttavat Koski-Laulajaa keskushermostoon vaikuttavan MS-taudin ehkäisemisessä. Pelaamisessa hän on huomannut oman aivotoiminnan, refleksien ja motoriikan parantuvan. Hänen suosikkipelinsä ovat musiikki- ja räiskintäpelit.

Koski-Laulaja on muutama vuosi sitten alkanut pelata VR-pelejä. VR-peleissä käytetään hyödyksi virtuaalista todellisuutta. Pelaaja pitää päässään pelilaseja, jotka luovat virtuaalisen peliympäristön näkökenttään.

Parhaiten VR-lasit auttavat neglect-oireeseen, jossa potilaalla on häiriöitä oman kehon ja toisen puolen ympäristön huomioimisessa. Tätä oiretta kuitenkin harvemmin esiintyy MS-taudissa.

– VR-lasien käyttöä MS-taudin kuntoutuksessa on vielä tutkittu melko vähän, mutta liikunnalliset VR-laseilla tehtävät harjoitteet voisivat olla hyödyllisiä myös osana fysioterapeuttista kuntoutusta, Laakso sanoo.

Laakson mukaan on tärkeää, että potilas löytää itselleen mieleisen tavan liikkua. Liikunta pitää yllä tasapainoa, liikkumiskykyä ja lihaskuntoa. Innostavat harrastukset auttavat myös positiivisesti mielialaan.

Pelaajia perhe täynnä

Kolmen lapsen äitinä toimiva Koski-Laulaja on aina ollut kiinnostunut pelimaailmasta ja sen kehityksestä. Pelaamisen lisäksi hän seuraa paljon YouTubesta ja Twitch-striimauspalvelusta peliaiheisia sisältöjä. Hän on perustanut myös oman YouTube- ja Twitch-kanavan käyttäjänimellä HomeCatty.

Koski-Laulajan perheessä on nuoresta saakka pelattu videopelejä. Jo kotoa poismuuttaneet vanhimmat lapset ovat myös edelleen pelimaailmoissa mukana. Vanhin poika Olli-Einari tekee YouTube-videoita ja vanhin tytär Elli-Oona opiskelee media designeriksi sekä tekee omia pelisisältöjä niin ikään YouTubeen ja Twitchiin.

– Olen aina sanonut nuorisolle, että sitä pitää tehdä, mihin on intohimoa, kunhan muistaa joskus nukkua ja syödä, Koski-Laulaja sanoo.

Omaishoitajana omalle tyttärelleen

Perheen äidin aika menee pääsääntöisesti kotona, sillä nuorin tytär on vaikeasti kehitysvammainen. Hän on 19 vuotta huolehtinut tyttärestään, joka on käytännössä sänkypotilaana kotona.