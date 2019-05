Sääntö-Suomi iski maailman parhaaksi palkittuun suomalaisginiin – yritys ei voi myydä juomaa kotimaassa, jos haluaa mainostaa sitä muissa EU-maissa: "Helpompaa olisi siirtää pääkonttorimme Tallinnaan"

Valvira puuttunut yrityksen ginien markkinointiin



Toiveena löyhempi laintulkinta

Yritys on hakenut Valvirasta uutta laintulkintaa markkinointikiellosta. Toiveena on, että uusi kannanotto sallii markkinoinnin muissa EU- ja ETA-maissa edes siinä tapauksessa, että tuotetta ei myydä Suomessa.

Kovat kasvutavoitteeet

Arctic Brands Group on vielä melko pieni yritys. Työntekijöitä on tilanteen mukaan 4–5, ja liikevaihtoa kertyi viime vuonna vähän alle miljoona euroa. Yritys on kovassa kasvuvaiheessa, joten se on tarkoituksellisesti tappiolla.