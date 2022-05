Saako Leijonat vielä jättipotin NHL:stä? Mikko Koivu otti kantaa potentiaalisiin vahvistuksiin – "Ei tarvitse enää hirveän pitkään odottaa"

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

NHL:n ensimmäinen pudotuspelikierros päättyy maanantain vastaisena yönä, kun viimeisillekin ottelupareille saadaan ratkaisu. Tilanne on mielenkiintoinen myös Leijonienkin osalta, sillä Suomella on vielä kaksi kisapassia vapaana.

C Moren asiantuntija Mikko Koivu otti kantaa Leijonien mahdollisiin NHL-apuihin.

– Erik Haulahan on vapaana, ja hänellä on sopimus taskussa ensi vuoteen. Määtällä ei ole, mikä jarruttaa hieman sitä tilannetta. Aika näyttää. Nämä ovat tavallaan positiivisia ongelmia Leijonien valmennusjohdolle ja GM Jere Lehtiselle. Se on hienoa, että vielä saadaan luultavasti vahvistuksia, Koivu summaa.