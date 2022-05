Ruotsilla MM-kisoista kieltäytyneitä jo 29 – "En usko, että siitä on kyse"

Ero tämän vuoden ruotsalaisjoukkueeseen on huima, sillä sinikeltaisten riveissä Tampereella on vasta seitsemän pelaajaa NHL-joukkueista. MM-kisoista kieltäytyneitä on jo yllin kyllin, peräti 29, joista seitsemän loukkaantumisen takia. Eikö Tre Kronor enää kiinnosta?