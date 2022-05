Jukka Jalosen ratkaisu yllätti Petteri Sihvosen – kahta NHL-vahvistusta odotetaan yhä vesi kielellä: "Jyrää kaiken yli"

Sihvonen tähdentää, että Leijonien johto on poikkeuksellisessa tilanteessa, sillä MM-kotikisojen imu on ollut NHL-pelaajien keskuudessa poikkeuksellista, ja tarjolle olisi ollut mahdollisesti tupsahtamassa pian tukku tähtiä.

– Nyt tässä on lähes tulkoon suljettu ovi Floridan pelaajilta. He ovat selvästi miettineet, että jossittelun kanssa on osattava elää. Kuitenkin tapana on ollut kohtuullisen ajoissa lyödä se joukkue lukkoon, Sihvonen näkee.