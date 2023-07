Jos vanhukselta viedään ajo-oikeus, saako hän edelleen ajaa mopolla, johon hän ei ole ikinä ajokorttia tarvinnutkaan?

Ajokorttisi voimassaoloaika on voinut muuttua – älä luota kortissa lukevaan päivämäärään

Sillä, joka on saanut mopon kuljetusoikeuden ilman ajokorttia sen perusteella, että hän on ennen mopoajokorttia koskevan vaatimuksen voimaantuloa 1. päivänä tammikuuta 2000 täyttänyt 15 vuotta, on edelleen oikeus 2- tai 3-pyöräisen mopon kuljettamiseen ilman tässä laissa tarkoitettua ajokorttia.