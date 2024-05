Mitä pitää ottaa huomioon, kun kuormaa kevytperävaunua? Simppeli nyrkkisääntö helpottaa urakkaa

Vastaus: Ennen perävaunun kuormaamista, on varmistettava sen liikennekelpoisuus. Koska kevytperävaunuja ei tarvitse käyttää määräaikaiskatsastuksissa, on erityisen tärkeää, että käyttäjä huolehtii sen turvallisesta käyttökunnosta itse. Vastoin monesti vallitsevaa käsitystä myös perävaunut tarvitsevat säännöllisiä tarkastuksia ja huoltoa .

Ei ylikuormaa

Perävaunun suurin sallittu kokonaismassa löytyy sen rekisteritiedoista. Usein kuitenkin vetoauton rekisteritiedoissa määritelty suurin sallittu perävaunumassa jarruitta on pienempi ja näin ollen määräävä. On tärkeää perehtyä kuormattavan materiaalin tai maa-aineksen ynnä muun painoon ja huolehtia, ettei ylikuormaa tule otettua. Esimerkiksi hiekkaa tai polttopuita ei läheskään aina pysty kuormaamaan vaunun kuormatilan laitojen yläreunan korkeudelle massarajoitteiden tullessa vastaan jo paljon aiemmin.

Aisapainolla on olennainen vaikutus auton hallintaan

Kuorman sijoittaminen oikeaan kohtaan on tärkeää, jotta aisapainosta muodostuisi sopiva. Juuri aisapaino on keskeisessä roolissa yhdistelmän käyttäytymisen kannalta.

"Hyvä nyrkkisääntö arkea helpottamaan on, että jos saa ilman kohtuutonta ponnistelua nostettua perävaunun aisan vetokuulaan tai pois siitä, on aisapainoa todennäköisesti melko sopivasti."

Vaikka aisapaino olisi melko helpostikin todennettavissa esimerkiksi henkilövaa’an avulla, on arjen realismia, ettei aisapainoa tule kovin herkästi puntaroitua. Hyvä nyrkkisääntö arkea helpottamaan on, että jos saa ilman kohtuutonta ponnistelua nostettua perävaunun aisan vetokuulaan tai pois siitä, on aisapainoa todennäköisesti melko sopivasti. Mikäli voimaa tarvitaan paljon, on kuorman painopiste liian edessä. Jos aisa ei puolestaan pysy maassa tai pomppaa vetopäätä avattaessa itsestään irti vetokuulasta, on kuorma liian takana.