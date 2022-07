Saako auton pysäyttää maantien laitaan valokuvan ottamista tai mustikoiden poimimista varten?

Tieliikennelaki kieltää pysäyttämisen maantielläkin esimerkiksi mäenharjalla sekä näkyvyydeltään rajoittuneessa kaarteessa. Pääsääntö on se, ettei ajoneuvoa saa pysäyttää eikä pysäköidä paikkaan, jossa se on vaaraksi liikenneturvallisuudelle .

Vaikka uusi tieliikennelaki salliikin auton pysäköimisen taajamissa myös vasemmalle puolelle tietä , on syytä muistaa, ettei tämä sääntö päde maanteillä. Ajoneuvoa ei myöskään saa pysäköidä 30 metriä lähemmäksi tasoristeystä.

Moottoritiellä tai moottoriliikennetiellä ei saa pysähtyä tai pysäyttää muualle kuin liikennemerkillä osoitetulle pysäköintipaikalle tai levähdysalueelle. Liikennemerkillä merkitylle linja-auton pysäkille pysähtyminen on sallittua, mutta silloinkin vain matkustajan ottamista tai jättämistä varten.

Taajaman ulkopuolella maantie on usein merkitty liikennemerkillä etuajo-oikeutetuksi tieksi. Tällöin on hyvä huomioida, että merkki sisältää myös pysäköintikiellon.

– Vaikka auto mahtuisi maantien laitaan pientareelle, on tiedettävä tarkkaan, onko pysäyttäminen tai pysäköinti sallittua. Yksi maanteillä pysäköinnin kieltävä merkki on etuajo-oikeutettu tie -liikennemerkki. Tällaiselle tielle ei saa pysäköidä, Liikenneturvan koulutusohjaaja Pasi Pohjonen toteaa tiedotteessa.

Turvallisuus ensin

Kapeille maanteille on usein tehty levennyksiä, mutta autoilijoiden on syytä muistaa, että niiden tarkoituksena on helpottaa vasemmalle kääntyvän ohittamista turvallisesti.