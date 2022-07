Tämä pysäköintisääntö ei tahdo jäädä kaikkien mieleen – "Siinä moni menee harhaan"

Sääntö on olemassa siksi, että suojatielle säilyisi hyvä näkyvyys. Auto peittää liikenteen varsinaisesta tulosuunnasta tätä näkyvyyttä, riippumatta siitä, miten päin se on pysäköity.

Autoilijoiden on hyvä muistaa lisäksi, että viiden metrin suoja-alue on jätettävä myös risteyksen läheisyydessä, vaikka siinä ei olisi suojatietä tms. Siinä, missä suojatien, pyörätienjatkeen tai risteävän pyörätien kohdalla viiden metrin sääntö on voimassa liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta katsottuna, on tämä sääntö voimassa sekä ennen että jälkeen risteyksen ja risteyksessä.