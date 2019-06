Huumaavista helteistä saadaan nauttia viikon loppuun – ilmamassojen taisto ratkaisee, kuinka kesäinen juhannuksesta tulee: "Lämpötilat voivat selvästikin laskea"

Ukkosten jälkeen sunnuntaina sää on viilentymässä, mutta etelässä päästään 20 asteeseen.

– Maanantaina on sama juttu eli helteitä näyttää riittävän tulevaan lauantaihin saakka, Salminen sanoo.

Juhannuksen sää vielä epävarma



Tällä hetkellä on vielä siinä ja siinä onko juhannuksena kylmä vai ei. Vielä viikkoa ennen juhannusta on mahdollista, että säässä tapahtuu muutosta tämänhetkiseen tilanteeseen nähden.

– Tällä hetkellä meillä on täällä kuuma, helteinen ilmamassa, joka nostaa lämpötilat lähipäivinä jopa mahdollisesti 30 asteeseen, jos aurinko vaan pääsee porottamaan. Mutta ensi viikolla voi kylmempi ilma pohjoisesta valahtaa ainakin maan pohjoisosan ylle. Jos kylmä ilma pääsee voittamaan niin, kyllä se ihan etelään asti sieltä on puskemassa loppuviikosta. Lämpötilat voivat selvästikin laskea, Salminen varoittaa.

Juhannusviikko lämpimän ja kylmän rajoilla



– Alkuviikosta on vielä lämpöistä, mutta loppuviikkoa kohden päästään kokemaan hieman viileämpiä lämpötiloja. Siinä tuo lämpimin ilma painuisi etelään päin, ja jos tuosta samaan malliin jatketaan niin se kyllä viilentää juhannusviikon lämpötilaa. Mutta on hyvin mahdollista, että itä- ja länsipuolelle on kohoamassa lämmintä ilmaa, Salminen avaa ennustetta.