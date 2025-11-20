Kuluvan talven pakkasennätys on mennyt Suomessa rikki. Lapissa Kittilän lentoasemalla mitattiin torstaina iltakahdeksan jälkeen –30,3 astetta pakkasta, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Aiempi ennätys oli maanantailta, jolloin elohopea valahti Sodankylässä –29,5 asteeseen.

Lämpötiloissa on Suomessa nyt reippaita vaihteluita. Siinä missä pakkanen paukkuu pohjoisessa, ollaan maan etelä- ja keskiosissa pikkupakkasella, nollan tuntumassa tai plussan puolella. Ilmatieteen laitoksen mukaan sää jatkuu samantyyppisenä läpi viikonlopun.

Pakkasennätyksen rikkoutumisesta kertoi aiemmin Yle.