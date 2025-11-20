Asiantuntijan mukaan vakuutusala seuraa hyvin tarkasti, mitä ilmastonmuutos merkitsee vahingoille ja vahinkotilastoille.

Ennusteiden mukaan voimakkaasti vaihteleva säätyyppi tulee yleistymään, koska talvet lämpenevät Suomessa nopeammin kuin kesät. Samaan aikaan vahinkoriskit kasvavat, mutta mitä se merkitsee vakuutusyhtiöille?

– Erilaiset sään ääri-ilmiöt lisääntyvät pitkällä aikavälillä, ja niistä joko suorasti tai epäsuorasti johtuvat vahingot lisääntyvät, Pohjola Vakuutuksen johtaja Leena Leijala avasi Huomenta Suomessa.

Vakuutusala seuraa hyvin tarkasti, mitä ilmastonmuutos merkitsee vahingoille ja vahinkotilastoille. Leijala mainitsee, että esimerkiksi Yhdysvalloissa on alueita, joille ei saa vakuutusta luonnonilmiöille tai ne voivat olla hyvin kalliita.

– En kuitenkaan usko, että Suomessa ainakaan lyhyellä aikavälillä olisi tarvetta rajoittaa vakuutuksen saatavuutta sääilmiöiden takia.

Sää aiheuttaa monenlaista vahinkoa.

– Tiet ovat liukkaita, kun lämpötila sahaa nolla molemmin puolin, sen lisäksi erilaiset sateet ja myrskyt aiheuttavat omaisuudelle vahinkoa.

