78 vuotta vanha lämpöennätys vaakalaudalla sunnuntaina – maaliskuun säämuutokset myllertävät käyntiin ensi viikolla

– Se on siinä ja siinä. Ainakin paikoin lännessä sunnuntaina lämpöä on siinä 5–10 astetta ainakin. Tuolla Ruotsin puolella on sen verran lämpimämpää ilmaa, joka on päässyt jo hieman Ahvenanmaalle kiirimään. En mene ainakaan suoraan vielä pistämään vastaan, etteikö lämpimämpää olisi tulossa, Salminen arvioi.