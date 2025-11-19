Osassa Ruotsia sataa lähiaikoina niin paljon lunta, että media puhuu jo lumikaaoksesta. Samainen matalapaine tuo lunta pian myös eteläiseen Suomeen.

Ruotsin ilmatieteen laitos SMHI varoittaa kansalaisia runsaasta lumentulosta keskisen ja eteläisen Ruotsin alueilla, kertoo muun muassa ruotsalaislehti Expressen.

Lumisade on lehden mukaan aiheuttanut ongelmia ja onnettomuuksia liikenteessä tänään keskiviikkona. Myöhemmin illalla ja ensi yönä odotetaan lisää lunta Tukholman ja Uppsalan seudulle voimakkaan lumikuurovyöhykkeen muassa.

SMHI arvioi, että lunta voi tulla monin paikoin 5–10 senttimetriä. Meteorologit varoittavat liikenteeseen lähtijöitä hankalasta kelistä.

Suomessakin valkenee

MTV Uutisten meteorologin Joonas Koskelan arvion mukaan eteläisessä Ruotsissa voi sataa vuorokauden aikana pienellä alueella jopa 30 senttiä. Osa sateesta tulee lumena ja osa räntänä ja vetenä.