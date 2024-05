Saa suorittaa, Tre Kronor! Ruotsista kajahti paksua puhetta MM-kisoista

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 10.-26.5.2024 Avausottelu Tshekki–Suomi pe 10.5. klo 21.20. Studio käyntiin jo klo 20.00! Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla sekä MTV Katsomo -palvelussa. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Ruotsilla on toistaiseksi mukana joukkueessa peräti 17 NHL-pelaajaa ja vielä on mahdollista, että joukkue täydentyy vielä rapakon takaa. Rosin mielestä on maagista, että Ruotsi on saanut mukaan näin monta NHL-pelaajaa heikompien MM-kisavuosien jälkeen.

– Tämä joukkue on erittäin hyvä. Paras maajoukkue ehkä sitten vuoden 2018, Ros totesi.

Leijonakuningas muistelee: Jukka Jalonen kertaa Leijonien sensaatiomaista MM-kultaa 2019 – tuolloin kaatui myös Tre Kronor.

Ruotsi juhli vuonna 2018 maailmanmestaruutta. Samana vuonna olympialaisissa ei nähty NHL-pelaajia eikä myöskään neljää vuotta myöhemmin. Ros uskoo, että on käynnistynyt dominoefekti Ruotsin tähtipuolustaja Erik Karlssonin sanottua kyllä MM-kisoille ja minkä myötä ryhmä on täyttynyt NHL-pelaajista.

– Jos verrataan paperilla tätä joukkuetta muihin MM-kisaryhmiin, niin en usko, että mikään joukkue on yhtä hyvä kuin Tre Kronor. Mittapuuna on yleensä, kuinka monta NHL-pelaajaa sinulla on ja kuinka paljon heillä on kokemusta maailman parhaimmasta liigasta. Tällä ryhmällä on lähes 7500 NHL-ottelua kasassa yhteensä. Se on hurja lukema, Ros sanoi.

– Ruotsi on suurin suosikki. Jos kysyt 20 toimittajalta, olivat he mistä maasta tahansa, niin he tulevat sanomaan, että Ruotsilla on paras joukkue. Se on myös tärkeää, että roolit osuvat kohdilleen, ylivoima toimii ja oikeille pelaajille annetaan peliaikaa, Ros summasi.

Rosin mielestä on tärkeää, että Ruotsi saa myös onnistumisia suurimpien tähtien, kuten Erik Karlssonin, Victor Hedmanin ja Adrian Kempen ulkopuolelta. Jos jollekin olisi vielä tarvetta Ruotsin joukkueessa, niin Ros toivoisi näkevän William Nylanderin ja William Karlssonin joukkueessa. Heidän liittyminen MM-kisakoneeseen on kuitenkin hyvin epätodennäköistä.

Muista joukkueista Rosilla ei sen suuremmin ole sanottavaa.

– Näyttävät aika vaisuilta. Tarkastelin Kanadaa ja heillä on 14 2000-luvulla syntynyttä pelaajaa. Kanadahan voisi varsinaisesti laittaa neljä Ruotsin tasoista maajoukkuetta. Sitä he eivät ole tehneet, vaan he katsovat tätä turnausta kehittymisen kannalta, mikä on harmillista.

– Yhdysvalloilla on vahva joukkue, mutta sitä ei voi ollenkaan verrata Ruotsiin. Suomi on saanut monia kieltäytymisiä Pohjois-Amerikasta. Ruotsin joukkue on selkeästi parhain, Ros totesi.

Ruotsin yllä ovat kovat menestyspaineet, sillä MM-tasolla maata ei ole nähty mitalipeleissä vuoden 2018 maailmanmestaruuden jälkeen. Viime vuonna MM-turnaus päättyi todelliseen fiaskoon, kun joukkue putosi puolivälierissä Latvialle.

– Nyt meillä on paljon parempi joukkue. Minun on niin vaikea nähdä, että tämä joukkue ei pääsisi finaaliin. Se on melkein mahdotonta.