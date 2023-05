MM-kisoissa täysin uusi voittajasuosikki – Kari Jalonenkin ylisti näkemäänsä: "Tämä on se taso"

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 12.-28.5.2023 Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa. Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta. Suomi–Tanska tiistaina 23.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30! Parhaat palat ja kisatunnelmat suorana MTV Katsomo -palvelussa ja MTV Uutiset Live -kanavalla. Kaikki kisauutiset ja -videot MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Sveitsi on tehnyt jo useamman vuoden ajan vauhdikasta nousua jääkiekon mahtimaiden joukkoon, mutta toistaiseksi palkintokaappiin on kertynyt vuosien varrella vain kaksi MM-hopeaa.

Tänä keväänä Sveitsi on lähdössä jatkopeleihin jopa suurena ennakkosuosikkina. Joukkue on voittanut kaikki kuusi otteluaan ja varmistanut jo lohkovoittonsa toista vuotta peräkkäin.

Lauantaina Sveitsi kaatoi Kanadan ja sunnuntaina joukkueen jalkoihin jäi Tshekki. Sveitsi on voittanut MM-kisojen lohkovaiheessa nyt 15 ottelua putkeen. Vaikka vire on huima, ei joukkueen NHL-tähti Kevin Fiala ei halua mennä vielä asioiden edelle.

– Nuo ovat isoja juttuja. Olen todella ylpeä tästä joukkueesta, mutta se ei kuitenkaan tarkoita vielä mitään. Tämä on tylsä vastaus, mutta totta. Meidän on mietittävä vain seuraavaa ottelua, eikä mitään muuta, Fiala rauhoittelee MTV Urheilulle.

Sveitsi on tänäkin vuonna saanut jalkeille vahvan joukkueen. Maan NHL-pelaajat ovat tulleet suurella joukolla edustamaan maataan MM-kisoihin tähtipelaajat Fiala, Nico Hischier ja Nino Niederreiter etunenässä.

Yksi suuri motivaattori Sveitsin NHL-pelaajille on vuosi vuodelta kasvava mahdollisuus voittaa Sveitsille historian ensimmäinen maailmanmestaruus.

– Joka vuosi meillä on mahdollisuus tehdä se. Joka vuosi, kun meillä (NHL-pelaajilla) on mahdollisuus tulla MM-kisoihin, me tulemme. Tietysti sekin (mahdollisuus maailmanmestaruudesta) on yksi niistä syistä, miksi tulemme, Fiala toteaa.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

1:54 Näin Kevin Fiala kommentoi Sveitsin vahvaa virettä.

Tshekin päävalmentajana toimiva Kari Jalonen sai todeta sunnuntaina Sveitsin vahvuuden, kun Tshekki hävisi Sveitsille 2-4-lukemin.

– Tämä on se taso, missä pelaamme tästä eteenpäin. Tiistaina meillä on Kanada ja torstaina emme tiedä vielä vastustajaa. Tässä tulee olemaan se taso, Jalonen toteaa viitaten tuleviin jatkopeleihin ja Sveitsin asettamaan vaatimustasoon.

Uransa aikana useamman vuoden ajan Sveitsissä valmentanut Jalonen on nähnyt läheltä, miten maa on ottanut isoja harppauksia eteenpäin maajoukkuetasolla.

– Heillä on ollut muutaman vuoden sisällä nuorennusleikkaus tuohon joukkueeseen. Se kyllä nyt näkyy. Sinne on tullut koko ajan nopeutta ja taitoa lisää. He ovat tehneet hyvää työtä nuorennusleikkauksessa ja se näkyy kyllä heidän pelissään, Jalonen perkaa.

Jalonen nostaa esiin myös Sveitsin NHL-tähdet, jotka ovat tulleet vahvistamaan joukkuetta MM-kisoihin loukkaantunutta Roman Josia lukuun ottamatta.

– Tietenkin heidän tämän vuoden NHL-vahvistukset ovat huippuluokkaa. Eihän sieltä oikeastaan puutu kuin kapteeni Josi. Sillä lailla heillä on ollut tähdet kohdallaan, kun ovat rakentaneet joukkuetta, Jalonen summaa.

Vuosi sitten Sveitsin huippuotteet alkulohkossa eivät vieneet joukkuetta puolivälieriä pidemmälle. Tämän kevään otteet ovat kuitenkin olleet niin vahvoja, että Sveitsiä voidaan oikeasti pitää yhtenä mestarisuosikkina.

– Sveitsin esitys on ollut äärettömän vakuuttavaa ja vahvaa. Mielenkiinnolla odotan, kuinka he tulevat pelaamaan puolivälierissä, C Moren asiantuntija Sami Kapanen kommentoi Tshekki-ottelun jälkeen.