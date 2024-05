Petteri Sihvoselta todella herkullinen arvio Leijonien MM-näkymistä – vahva viittaus uskomattomaan kultakevääseen

Leijonat nimesi sunnuntaina 25 pelaajan ryhmän kevään MM-kisoihin. Mukana on muun muassa Mikkelin Jukureiden 17-vuotias huippulupaus Konsta Helenius .

Leijonien MM-joukkueessa on neljä NHL-pelaajaa: Detroit Red Wingsin Olli Määttä , San Jose Sharksin Mikael Granlund sekä Pittsburgh Penguinsin kaksikko Jesse Puljujärvi ja Valtteri Puustinen . Silti: mitään isompaa tähtiloistoa ei nyt nähdä.

– Tässä on vähän kevään 2019 toisintoa nyt ilmoilla, Sihvonen haistelee.

– Tuollainen asetelma sopii Jukka Jaloselle, suomalaiselle jääkiekkoilulle ja pelitavalle. Leijonien helvetin kone on voimakkaammillaan silloin, kun jokainen pelaaja on äärimmäisen sitoutunut vaihdosta toiseen, Sihvonen kuvailee, kelaten aikajanaa taaksepäin:

– Jos miettii viime vuosia: sitoutuminen on laskenut kisa kisalta alaspäin ja se oli alimmillaan viime keväänä. Nyt palataan säännönmukaisen pelaamisen pariin. Tätä Leijonat-joukkuetta vastaan on vaikea pelata. Vastustaja joutuu joka ilta koville. Se on tämän Leijonat-joukkueen suurin vahvuus, Sihvonen näkee.