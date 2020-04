S-Pankin ostotiedot kertovat: Näin suomalaiset käyttävät rahaa koronakriisin aikana

S-Pankin asiakkailla on käytössä 2,3 miljoonaa etukorttiominaisuudella vartustettua Visaa, joiden anonyymejä käyttötilastoja tutkimalla S-Pankki selvitti ostokäyttäytymisen muutosta.

Verkkokauppaostoksissa ei nousukäyrää

Kriisin aikana monet verkkokaupat ovat houkutelleet asiakkaita erilaisin alennuksin ja myös ruuan ostaminen verkosta on yleistynyt. S-pankin mukaan verkkokauppaostosten osuus kaikista ostoista ei kuitenkaan ole kasvanut koronatilanteen aikana.

– Taloudellinen tilanne on edelleen erittäin haastava. Mutta korttitilastot osoittavat, että elämä jatkuu. Meidän pankkien tehtävä on esimerkiksi lyhennysvapaita ja muita joustoja tarjoamalla yrittää pitää suomalaisten talous tasapainossa. Sitä kautta tästäkin hankalasta tilanteesta on mahdollista nousta,, sanoo S-Pankin toimitusjohtaja Pekka Ylihurula tiedotteessa.