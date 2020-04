Ruuan verkkokaupan valtava kasvu yllätti Keskon pääjohtajan – Helander lupaa, että kaupoissa riittää ruokaa: "Pitää toki varautua, että valikoimissa tulee muutoksia"

Helander: Ruokakaupoissa asiointi turvallista

– K-ryhmässä kasvu ruuan verkkokaupassa on kuusi–seitsenkertainen verrattuna viime vuoteen. Se on todella mielenkiintoinen ilmiö.

Ruokakauppojen henkilökunta on koronan riskiryhmää, koska asiakaskohtaamisia on valtavasti päivän aikana. Esimerkiksi koko K-ryhmässä työskentelee noin 45 000 henkeä, mutta vain pieni osa on saanut koronatartunnan. Ruokakauppoja on Suomessa 1100.