Ruskeat tytöt Median perustanut Koko Hubara: äitiyteen liittyy elämän antaminen ja jonkin rikkominen – Suomi on yhä Euroopan rasistisin maa

Hubara kertoi Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa, että äitien ja tyttärien suhteet ovat kiinnostaneet häntä jo pitkään. Hän on tehnyt aiemmin podcast-sarjaa aiheesta ja päätyi nyt kirjoittamaan fiktiivisen romaanin siitä.

–Ajattelin, että äitiys on loputtoman kiehtovaa. Niin on tyttärenäkin oleminen. Tyttärenä on aina äidin sylissä, vaikka olisi jo aikuinen.