Koira kulki karkureissullaan 160 kilometriä ja ui saarelle ennen kuin se pelastettiin Britanniassa

Britanniassa kadonnut rescue-koira käveli noin 160 kilometriä ja ui saarelle ennen kuin se pelastettiin uintireissulla ohi kulkeneeseen laivaan.

Amber-koira oli tuotu juuri Qatarista Britanniaan huhtikuussa, kun se karkasi sijaisperheeltä. Koira oli ehtinyt olla uudessa kodissa vain yhden yön. Koiran seikkailuista kertoo muun muassa The Guardian ja BBC.

Se ehti olla karkumatkalla Dorsetin ja Hampshiren kreivikunnissa 36 päivää, ja siitä tehtiin matkan varrella useita havaintoja. Koiran löytymistä varten oli myös asennettu lukuisia kameroita.

Hyväntekeväisyysjärjestö KS Angels Rescue julkaisi Amberista kuvan sen löydyttyä:

Lopulta koira ui Brownsea Island -saarelle, jossa paikallinen asukas ruokki sitä muutaman päivän ajan. Koira lähti kuitenkin uimaan saarelta pois, jolloin ohi ajanut alus pelasti sen. Aluksella olleiden mukaan koira näytti siltä, ettei se olisi jaksanut uida enää rannalle asti.

Aluksella olleet kertovat luulleensa koiraa ensin hylkeeksi. Kun he huomasivat, että kyseessä on kuitenkin väsynyt koira, auttoivat he sen alukseen.

Koira oli ilmeisesti uinut karkumatkansa aikana yhteensä noin kolme kilometriä.

Löytymisen jälkeen koira vietiin eläinlääkäriin, jossa sen todettiin olevan hyvässä kunnossa, vaikka painoa olikin reissussa pudonnut.

Amber on noin 5-vuotias noutajarotuinen koira ja se eli Qatarissa kadulla. Britanniaan sen toi hyväntekeväisyysjärjestö, jonka perustaja sanoi toivovansa, että koiralle löytyisi pysyvä koti ja se olisi jatkossa rauhallisempi. Omistaja kertoi myös, että koiraa Brownsea Islandilla ruokkinut nainen on ollut yhteydessä ja hän saattaa adoptoida koiran.