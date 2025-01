Ruotsista kajahti kovia syytöksiä Suomen pelaajille

Nuoret Leijonat eteni Ruotsin ylitse MM-finaaliin, eikä jälkipuinnilta vältytty.

Ruotsalaiset syyttivät Suomen pelaajia jäähyjen kalastelusta. Heidän mielestään suomalaiset putosivat turhan helposti jään pintaan.

Expressen nostaa esiin tilanteen toisesta erästä. Viggo Gustafsson passitettiin jäähyaitioon korkeasta mailasta, vaikka uusinnoissa keppi ei näyttänyt osuneen Rasmus Kumpulaiseen.

– He kaatuivat heti, kun olimme niiden lähellä. Meidän oli oltava hieman varovaisia, sanoi kaksi maalia tehnyt Otto Stenberg SVT:lle lehden mukaan.

Suomi ei onnistunut kyseisen ylivoiman aikana maalinteossa, mutta tasoitti pelin Emil Hemmingin osumalla vain sekunti sen jälkeen.

Näin vastaa Nuoret Leijonat

Nuorten Leijonien huippumaalivahti Petteri Rimpinen ei kiistänyt asiaa ottelun jälkeen, mutta sanoi myös ruotsalaisten kaatuilleen helposti.

– Kummallakin joukkueella oli vähän putoamista. Se oli yksi niistä peleistä. Tuomareille piti antaa mahdollisuus puhaltaa, Rimpinen perusteli.

– En tiedä, molemmat joukkueet saivat jäähyjä jatkoajalla, joten tilanne tasoittui.

Suomalaishyökkääjä Heikki Ruohonen oli Rimpisen kanssa samaa mieltä.

– No, jäähy on jäähy. Tuomareille on annettava mahdollisuus puhaltaa. Se näkeekö ne tilanteet jäähyn arvoisena on sitten katsojan silmissä, Ruohonen sanoi.

Ruotsin 4–3-lukemin jatkoajalla voittanut Nuoret Leijonat kohtaa maanantain vastaisen yön MM-finaalissa Yhdysvallat.