Kanadan kapteeni kyseenalaisti Leijonien paremmuuden – tuhahti kohtalon hetkestä: "Hyvin selkeää, jos seuraat jääkiekkoa"

– Tämä on raskasta. Sitä haluaa voittaa pelin. Tuomio oli, mikä oli. Tämä on pettymys. Täällä ollaan voittamassa, Chabot virkkoi MTV Urheilulle ensisanoikseen.

– Minusta se on hyvin selkeää, jos seuraat jääkiekkoa, Chabot tuhahti ja antoi ymmärtää, ettei olisi ansainnut rangaistusta.

– Laitoin mailani sinne ja itseni siihen positioon. Tuomari teki päätöksen, ja kaikki tapahtui nopeasti. Hävisimme pelin, se on kaikki, millä on väliä.

– Heille täytyy antaa tunnustusta. He ovat erinomainen jääkiekkojoukkue, he pelasivat todella hyvin. He voittivat maailmanmestaruuden, hän sanoi ja kehui erikseen Leijonien puolustusta.