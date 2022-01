"Presidentti Niinistö ei ole kuumakalle" – näin uudenvuodenpuheeseen reagoitiin ulkomailla

Sekä Bildt että The New York Timesin Euroopan kirjeenvaihtaja Steven Erlanger kiinnittivät huomiota Niinistön seuraaviin sanoihin: "Kun sodan välttäminen on ollut joidenkin valtioiden ylimpänä tavoitteena, on kansainvälinen järjestelmä ollut armottomimman jäsenensä armoilla".