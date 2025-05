Rikard Grönborg jakoi kuohuttavaa tekstiä Ruotsin NHL-tähtivärväyksestä – maajoukkueen suomalaispomo lataa takaisin

SM-liigaseura Tapparan nykyinen päävalmentaja ja Ruotsin entinen kultaluotsi Rikard Grönborg aiheutti pienimuotoisen kohun länsinaapurimme puolella, kun hän tarttui kriittisesti kiinni NHL-tähden William Nylanderin MM-kisamatkaan. Nyt Ruotsin leiristä vastattiin Grönborgin näkemyksiin.

Grönborg kommentoi Nylanderin MM-matkaa aiemmin tällä viikolla Ruotsin Viaplayn lähetyksessä.

– William on fantastinen jääkiekkoilija, mutta kun häviää seiskapelin, sen jälkeen on kokouksia, terveystarkistuksia ja niin edelleen. Milloin hänet saadaan edes paikan päälle? Grönborg kyseli.

Grönborg oli Expressenin mukaan huolissaan siitä, miten Nylander vaikuttaa joukkueen dynamiikkaan.

– Ruotsin nippu on jo hyvässä tasapainossa. Pitääkö sinne tuoda vielä yksi pelaaja? Uskon, että siellä voi olla hieman ahdasta, Grönborg heitti ruotsalaisen iltapäivälehden mukaan.

Grönborgin kommentit nousivat esille jo torstaina, kun Nylander oli Ruotsin matkassa puolivälierämittelössä Tshekkiä vastaan. Ottelun jälkeen Toronto Maple Leafsin tähtihyökkääjälle kerrottiin siitä, mitä Ruotsin maajoukkueen entinen päävalmentaja eli Grönborg oli hänestä todennut.

– En oikein tiedä, mitä tuohon sanoa. Ei sillä ole väliä, Nylander vastasi, pyöritellen ruotsalaistoimittajien mukaan päätänsä.

William Nylander mediamylläkän keskellä perjantaina Tukholmassa.MTV

Rikard Grönborg.Photomotion / All Over Press

"Isompi riski"

Ruotsi on hätkähdyttänyt tämän kevään MM-kisoissa, kun se on tuonut yhä uusia ja uusia NHL-pelaajia mukaan ryhmäänsä. Ruotsilla oli jo turnaukseen lähdettäessä 19 NHL-pelaajaa jalkeilla.

Nyt lukema on 22. Kesken turnauksen mukaan ovat liittyneet Vegas Golden Knightsin keskushyökkääjä William Karlsson, Washington Capitalsin puolustaja Rasmus Sandin ja tuorein vahvistus, Toronto Maple Leafsin laituritähti Nylander.

Ruotsin GM:nä eli joukkueen kokoajana toimii Josef Boumedienne, joka on puoliksi suomalainen. Boumedienne kommentoi Nylanderin kisamatkaa ja siihen liittyneitä riskejä MTV Urheilulle perjantaina Tukholmassa.

– Isompi riski olisi jättää ottamatta, Boumedienne lataa suoraan Nylanderiin liittyen.

– Olen tuntenut Williamin 6-vuotiaasta asti. Tiedämme, että hän on huippupro, ja että hän tulee tänne pelaamaan täysillä. Hänen viimeisestä pelistään ei ollut kauhean monta tuntia, jos miettii, milloin heidän seiskapelinsä loppui. Tietenkin aikaero mietityttää, mutta jo pelkästään innolla ja draivilla pystyy pelaamaan muutaman pelin kotiyleisön, perheen ja kavereiden edessä. Ei tuo ollut missään vaiheessa huolenaihe, Boumedienne kommentoi Nylanderin varsin myöhäistä tuloa kisoihin.

Boumediennen mukaan Ruotsin joukkue olisi odottanut ”vaikka muutaman päivän lisää”, jotta se saa Nylanderin paikalle.

– Emme pohtineet missään vaiheessa sitä, ettemmekö ottaisi häntä joukkueeseen, Ruotsin GM vahvistaa.

Nylander nakutti tällä kaudella NHL:ssä 82 runkosarjaotteluun tehot 45+39=84. Pudotuspeleissä hän iski 13 otteluun 15 (6+9) pistettä.

Ruotsin joukkueen rakentaja Boumedienne on ollut kiireinen mies MM-turnauksen aikana. Ruotsilla on nyt varsin nimekäs nippu jalkeilla. Nylanderin lisäksi sen tähtiniminä loistavat muun muassa Detroit Red Wingsin hyökkääjä Lucas Raymond, Vegas Golden Knightsin keskushyökkääjä Karlsson, New York Rangersin hyökkääjä Mika Zibanejad ja puolustuksen ehdottomat runkopalaset, Calgary Flamesin Rasmus Andersson ja Minnesota Wildin Jonas Brodin.

– Pidämme pelaajien kanssa yhteyttä koko vuoden ajan. Sitten kun heidän pudotuspelinsä alkavat, silloin emme ole enää yhteyksissä. Annamme heidän keskittyä niihin peleihin. Sitten jos heidän pelinsä loppuvat, niin sitten on kiire saada heidät kiinni. Siinä on aina muutama päivä, joiden aikana käydään palavereita, exit-tarkistuksia ja pitää saada lennot hoidettua kuntoon. Monesti on myös erinäköisiä perheasioita sun muita taustalla. Tuo vaatii jumppailua. Meillä on hyvä organisaatio kasassa ja meillä viesti kulkee hyvin niin organisaation sisällä kuin myös nopeasti sen ulkopuolelle. En ole pääosassa tuossa. Meillä on monta henkilöä, joiden kanssa teemme yhdessä hommia, että asiat etenevät ja saamme pelaajia tänne paikan päälle, Boumedienne kuvailee.

Boumediennen mukaan Ruotsin johtoryhmällä oli vaikeuksia saada edes kontaktia pelaajiin silloin, kun hän aloitti tehtävässään, eli kaksi ja puoli vuotta sitten.

– Nyt kaikki haluavat tulla edustamaan Tre Kronoria kotikisoihin. Tuo on ollut hauska prosessi, Boumedienne sanoo.

Tykkäätkö siitä, millainen ryhmä teillä on nyt kasassa?

– Totta kai! Olimme erittäin tyytyväisiä joukkueeseen jo silloin, kun kisat lähtivät liikkeelle ja olemme saaneet muutamia huippupelaajia tuohon mukaan. Pelit näyttävät, että olemmeko tyytyväisiä kisojen jälkeen, Boumedienne toteaa hymyn kera.