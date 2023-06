Suomen Bagdadin-lähetystön henkilökunta yhä evakossa – lähetystö mielenosoitusten myrskyn silmässä

– Tänään on odotettavissa eilistä suurempi mielenosoitus ja puhutaan jo tuhansista ihmisistä, ei sadasta kuten eilen, ulkoministeriö viestitti.

Henkilökunta ei palaa suurlähetystölle ennen kuin se on turvahenkilöstön arvion mukaan turvallista. Suomella on Bagdadissa kaksi diplomaattia ja sen lisäksi neljä turvamiestä.

Irakin turvallisuusjoukot on määrätty perjantaina paikalle suojelemaan lähetystöä, ja rakennuksen suojausta on yön aikana vahvistettu betonielementeillä.

Odotettavissa on myös, että teitä edustuston läheisyydessä suljetaan.

Muissa maissa ei protesteja

Irakilainen, Ruotsissa asuva Salwan Momika poltti koraanin sivuja keskiviikkona Tukholmassa moskeijan edessä. Tästä on syntynyt vastalauseita Ruotsia kohtaan Irakin lisäksi myös monissa muissa muslimimaissa.

Uusi poltto luvassa

Koraanin sivuja polttanut Momika on sanonut suunnittelevansa polttavansa uudelleen islamin pyhän kirjan ja lisäksi Irakin lipun. Mies kertoo suunnittelevansa tekoa Irakin suurlähetystön eteen Tukholmassa kymmenen päivän kuluessa.

Keskiviikkoinen palo kesti vain lyhyen aikaa, minkä jälkeen mies tukahdutti tulen itse. Kyse oli ensimmäisestä Koraanin polttamisesta Ruotsissa kuukausiin. Aikaisemmin poliisi on kieltänyt polttamiset, mutta Tukholman hallinto-oikeus katsoi sananvapausseikkoihin vedoten, ettei poliisilla ollut riittäviä perusteita kieltää Koraanin polttamista.

– Poliisilla on oikeus tutkia, onko polttaminen viharikos. He voivat olla oikeassa ja he voivat olla väärässä, sanoi mies Expressenille.