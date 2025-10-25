Ruotsin naisten jalkapallomaajoukkue hävisi Kansojen liigan välierien avausosan Espanjalle maalein 0-4. Ottelun jälkeen kritiikkiä kohdistui erotuomari Iuliana Demetrescuun.

Ruotsin Anna Sandbergin ja erotuomari Demetrescun välillä nähtiin erikoinen tilanne avausjaksolla. Sandberg meni juomaan vettä, mistä Demetrescu ei pitänyt. Hän viuhtoi ruotsalaisen suuntaan, että laittaisi vesipullon pois.

– En tiedä oikein, mitä hän sanoi. Minulla kesti ehkä vähän liian kauan aikaa. Join vettä ja hän halusi jatkaa peliä. En rehellisesti sanottuna ymmärtänyt, mitä hän sanoi. Hän oli hiukan aggressiivinen, Sandberg kertoi ottelun jälkeen Expressenille.

Ruotsin pelaajisto oli muutenkin Demetrescun hampaissa ottelun ajan. Johanna Rytting Kaneryd oli yksi neljästä Ruotsin pelaajasta, jotka saivat ottelussa keltaisen kortin. TV-kuviin taltioitui ruotsalaisen turhautuminen tilanteeseen.