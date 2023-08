MM-välierämaali aiheutti raivoa Ruotsissa – ex-huipputuomarilta suorat sanat tuomaritoiminnasta: "Poliittisia paskapäätöksiä"

Katso Espanjan kyseenalainen maali pääkuvan videolta.

Tuomaritoiminta sai runsaasti kritiikkiä ottelun jälkeen Ruotsin maajoukkuepelaajilta sekä ruotsalaisfaneilta. Uransa vuonna 2018 päättänyt ruotsalaistuomari Jonas Eriksson totesi Aftonbladetille, että ottelun tuominnut Edina Alves Batista ei kokonaisuudessaan ollut tarpeeksi hyvä tuomitsemaan MM-välierää.

– Näin käy, kun poliittiset paskapäätökset saavat määrätä valintoja ilman, että kyvyillä on merkitystä. Olemme nähneet Fifalta (kansainvälinen jalkapalloliitto) aiemminkin huonoja valintoja. Stephanie Frappart on saanut tuomita neljä ottelua ja tullut peli peliltä huonommaksi. Toiset tuomarit, jotka ovat tehneet työnsä loistavasti, eivät saa lisäotteluita. Sitten he antavat tämän Brasiliaan, sillä maa on pudonnut turnauksesta. MM-kisoissa pitää olla parhaat joukkueet ja tuomarit. Sillä ei saa olla mitään merkitystä, mistä on kotoisin, Eriksson latasi.

– Tuomari oli uskomattoman vaisu. Hän puhalsi valtavasti tilanteita Espanjalle ja päästi toiset kuin koiran veräjästä. Peli ei ollut hänen osaltaan sujuvaa. Kamppailuhetkiä ei ollut ollenkaan ja ne ovat tärkeä osa ottelua. Se oli turhautumista, Eriksson totesi.

Ottelun avausmaalia saatiin odottaa aina 81. minuutille asti. Espanjan 19-vuotias sensaatio Salma Paralluelo pääsi laukomaan pallon ohi Ruotsin Zecira Musovicin. Tilannetta tarkasteltiin VAR:ilta, sillä Espanjan Eva Maria Navarro oli laukauksen lähtiessä paitsioasemassa Musovicin edessä. Maali kuitenkin hyväksyttiin. Sportbladetin mukaan yleensä rangaistusalueella olevat paitsiotilanteet liputetaan, vaikutti pelaaja maalivahdin toimintaan tai ei.

Erikssonin mukaan paitsion puolesta puhuu se, että laukaus tuli ulkokierteellä ja Musovic ei pystynyt näkemään kokonaisuudessaan sen lentorataa. Tällöin Musovic ei pystynyt reagoimaan vasta kuin pallo oli ohittanut paitsioasemassa olleen pelaajan.

"Kaksi mahdollisuutta"

Paitsiota vastaan puhuu se, ettei Musovic reagoinut tilanteeseen kuin häntä olisi häiritty ja vedon aikana maalivahdin suoritusta häiritsivät enemmän Ruotsin pelaajat kuin Espanjna pelaaja. Pallo olisi tällöin mennyt joka tapauksessa maaliin, olisi Musovicia häiritty tai ei.

– Siinä ei ollut mitään kristallinkirkasta. Se ei ollut mustavalkoinen tilanne. Et voi sanoa, että se oli paitsio, mutta myös voit sanoa, että se oli paitsio. Se on todella surullista ja vaikeaa, kun on tällainen tilanne, jossa on kaksi mahdollisuutta. Jos se olisi tuomittu paitsioksi, olisin voinut hyväksyä senkin. Jotkut tuomarit olisivat tuominneet paitsion ja jotkut ajattelivat, ettei hyökkääjällä ollut mitään vaikutusta. Olemme nähneet aiemminkin tällaisia päätöksiä VAR:ilta, Eriksson kertoi.

– Aikaisemmin tällaiset tilanteet otettiin pois rankemmalla kädellä. Jos seisoi rangaistusalueella, niin silloin paitsio tuomittiin. Ei aina, mutta melkein aina. Nyt tämän on kääntynyt suosiollisempaan suuntaan hyökkäävän joukkueen osalta, jos alueella vain seisoo eikä maalivahdin pelaamiseen, niin silloin paitsiota ei tuomita, Eriksson sanoi.

Arvokisoissa ja euroturnauksien finaaleissa tuomarina toimineelta Erikssonilta kysyttiin, kuinka hän olisi itse toiminut tilanteessa.

– Jos on epäilystä, niin antaa pelin jatkua. Olisin varmaan sanonut, että peli jatkuu. Minulla on silti paljon kunnioitusta Zecira Musovicia kohtaan, kun hän sanoi, että pelaajan sijoittuminen vaikutti hänen tekemiseen. Voi sanoa, että hän odotti, koska pelaaja seisoi siinä, koska pallo olisi voinut osua häneen. Jos pelaaja seisoo rangaistusalueella, ja maalivahti menettää näköetäisyyden palloon, koska se ohittaa pelaajan, niin silloin on selvää, että se vaikuttaa. Epäilen sitä, kuinka paljon espanjalaisen sijoittuminen oikeasti vaikutti, mutta en myöskään olisi yllättynyt, jos se olisi tuomittu paitsioksi, Eriksson päätti.

Ruotsalaisvahti Musovic kertoi itse, ettei hän huomannut Navarron olevan paitsiossa.

– Näin vain, että edessäni oli paljon pelaajia. Näin, että edessäni on punainen pelaaja. Jos hän oli paitsiossa, niin on selvää, että hän vaikutti peliin. Ei voi sanoa niin, ettei se vaikuttaisi peliin, jos vastustajan pelaaja seisoo maalivahdin edessä. Se on mielestäni hiukan lapsellista, Musovic sanoi ja totesi, että Navarron sijoittuminen vaikutti hänen pelaamiseensa.