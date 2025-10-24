1–6-tappio oli surkea tulos Suomen naisten jalkapallomaajoukkueelle Kansojen liigan nousukarsinnassa Tampereella perjantaina, mutta ennakkosuosikki Tanska olisi ihan hyvin voinut olla vieläkin tylympi vierailija.

Niin hukassa Suomi oli etenkin Tanskan vähänkään nopeammissa hyökkäyksissä.

Amalie Vangsgaard kiisi ohi helmarista kuin helmarista, eikä kaksikaan suomalaispuolustajaa riittänyt, kun supertähti Pernille Harder peippaili heidän välistään oikean jalkansa auki ja viimeisteli ensimmäisen kahdesta maalistaan.

Erityisen mietteliääksi päävalmentaja Marko Salorannan pistänee se, että Suomi onnistui vahvuuksissaan pallonhallinnassa ja vaivattomissa riistoissa. Sekä hyökkäys- että puolustuspään boksipelaaminen ovat tiedettyjä ongelmia, joihin on Salorannan mukaan keskitytty maajoukkueessa jo tovi.

– Kun miettii, millaisia maaleja päästimme, hinta oli vähän halpa tietyissä maaleissa. Tanska oli myös todella hyvä tänään, mikä ei ollut yllätys, hän kommentoi löylytystä.

– Jos päästää noin monta maalia, jalkapallopeliä ei voi voittaa. Iso, iso pettymys kaiken kaikkiaan, ja tulos on todella härski.

Hyökkäysaihioitakin oli. Jos Linda Sällström kuitenkin kääntää pari nopeaa hyökkäystä rangaistusalueen rajalta noin puolen kentän kaarelle, puuttuu Helmareilta luovuus, itseluottamus tai molemmat.