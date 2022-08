Saksalaiset raivostuivat EM-finaalin kohutilanteesta – entinen huipputuomari latasi suorat sanat

– Se oli flipperipeliä edestakaisin ja sen jälkeen näemme, että pallo osuu Leah Williamsonin käteen, joka on reilusti irti kehosta. Saksalta viedään päivänselvä pilkku. Se on käsittämätöntä. Se ei ole ensimmäinen kerta, kun kritisoimme VAR:ia. Finaalissa on enemmän kameroita kuin aiemmin. Se on moka ja virhe, Eriksson sanoi SVT:n lähetyksessä.