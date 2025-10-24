Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen suoritus kentällä ja kentän ulkopuolella huipputärkeässä Tanska-pelissä oli karmivaa katsottavaa, kirjoittaa MTV Urheilun toimittaja Feliks Heikkinen.

Helmareiden nousuhaaveet A-liigaan murenivat täysin Tampereella nähdyn katastrofaalisen 1-6-tappion jälkeen. Suomea vastaan on viimeksi tehty kuusi maalia vuonna 2011, jolloin Skotlanti oli parempi maalein 7-2. Karsintaotteluissa edellisen kerran vastaava tilanne on nähty vuonna 2001. Tuolloin Ruotsi voitti MM-karsinnoissa Suomen 8-1. A-liigan nousun myötä varmaa olisi ollut se, että Suomi pelaisi vähintään MM-jatkokarsintoja. Nyt kuitenkin valmennusjohdolla on iso peiliin katsomisen paikka.



Suurimman huomion ottelun alla vei maajoukkueiden kaikkien aikojen maalintekijän Linda Sällströmin lopettamisilmoitus. Kaikki kunnia legendalle, mutta valmennusjohdon olisi pitänyt ymmärtää, että Sällströmin paikka ei ole missään tapauksessa avauskokoonpanossa. Isosti hypetetystä viimeisestä kotipelistä tuli täysi pannukakku. Oliko joukkueen keskittyminen jo muissa asioissa?



Samalla heräsi kysymys, missä oli Oona Sevenius? Ennakkohaastattelun perusteella Newcastlessa viime peleissä maaleja tehtaillut Sevenius oli istutettu katsomoon. Marko Salorannan Ylelle antama selitys siitä, että kokoonpanotilanne on niin hyvä ja ettei Seveniusta tarvittaisi, ei mene millään mittarilla läpi.